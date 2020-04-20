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مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٥ م
الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدموي الذي شنه مسلح في مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي. وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ السبت الماضي، في بلدة على ساحل الأطلسي، واستمر حوالي 12 ساعة، مضيفة أن منفذ الهجوم يدعى جابرييل وورتمان، ويبلغ من العمر51 عاما، موضحة أنه كان يقود ما يبدو سيارة للشرطة قبل أن يبدلها بسيارة أخرى.كما تم نقل ضابط شرطة إلى المستشفى مع إصابات غير مهددة للحياة، ولم يتم الكشف عنه
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كورونا والحجر الصحي (7)

برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
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طائرة- مصر -للطيران (1)

وصول طائرة المصريين العالقين في كندا إلى مرسى علم

وصلت، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، وتقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، وسيتم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم إلى أحد الفنادق السياحة بمدينة مرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي ونائب إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه سيتم تعقيم الركاب وحقائبهم والمتعلقات الشخصية والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم للحجر الصحي.
طائرة- مصر -للطيران (1)

إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تسير رحلة إلى تورنتو لإعادة 344 كنديا إلى بلادهم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلة الاستثنائية رقم 995 التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة تورونتو بكندا وهي من طراز (بوينج 777 ) وعلى متنها 344 كنديًا عائدون إلى بلادهم، وتسير الشركة الوطنية هذه الرحلة بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر في ظل تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث من المقرر أن تعود الطائرة بدون ركاب.
زوجة رئيس وزراء كندا

زوجة رئيس وزراء كندا تتنصر على كورونا وتعلن تعافيها

أعلنت صوفي جريجوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وكتبت صوفي، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" مساء أمس السبت: "أشعر بتحسن كبير، تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا". وشخصت صوفي بإصابتها بفيروس كورونا، في 12 مارس، بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يظهر أي أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في مقر رئيس الوزراء على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي، مشددة على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل.
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