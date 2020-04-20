التموين: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 7 أشهر

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ م

القمح

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن القيادة السياسية وجهت بتأمين احتياط استراتيجي خاص بالدولة المصرية، مشيرًا إلى تطبيق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، بين العاملين بالمنظومة أثناء استلام القمح وتوريده. وأضاف «عباس» أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح هذا العام يصل إلى سبعة أشهر، موضحًا أنه من الممكن توريد 3.6 مليون طن.

وذكر أن موسم التوريد بدأ منذ يوم 15 إبريل الجاري، منوهًا بأن سعر الأردب الواحد من محصول القمح يبلغ 700 جنيهًا، حيث تم التوافق على هذا السعر من الوزارات المعنية، التموين والتجارة والمالية والزراعة، بالاشتراك مع ممثلي المزارعين.وأشار إلى أنه يتم رفع سعر التوريد سنويًا، لجذب المزارعين في التوسع بالرقعة

وذكر أن موسم التوريد بدأ منذ يوم 15 إبريل الجاري، منوهًا بأن سعر الأردب الواحد من محصول القمح يبلغ 700 جنيهًا، حيث تم التوافق على هذا السعر من الوزارات المعنية، التموين والتجارة والمالية والزراعة، بالاشتراك مع ممثلي المزارعين.



وأشار إلى أنه يتم رفع سعر التوريد سنويًا، لجذب المزارعين في التوسع بالرقعة الزراعية لهذا المحصول، مؤكدًا على ضرورة ازدياد الإنتاج من القمح المحلي.



