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التموين: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 7 أشهر

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٧ م
القمح
القمح
قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن القيادة السياسية وجهت بتأمين احتياط استراتيجي خاص بالدولة المصرية، مشيرًا إلى تطبيق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، بين العاملين بالمنظومة أثناء استلام القمح وتوريده. وأضاف «عباس» أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح هذا العام يصل إلى سبعة أشهر، موضحًا أنه من الممكن توريد 3.6 مليون طن.
وذكر أن موسم التوريد بدأ منذ يوم 15 إبريل الجاري، منوهًا بأن سعر الأردب الواحد من محصول القمح يبلغ 700 جنيهًا، حيث تم التوافق على هذا السعر من الوزارات المعنية، التموين والتجارة والمالية والزراعة، بالاشتراك مع ممثلي المزارعين.وأشار إلى أنه يتم رفع سعر التوريد سنويًا، لجذب المزارعين في التوسع بالرقعة
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الحكومة: تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية لهذا التوقيت

وافق مجلس الوزراء على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية وذلك لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد، كما وافق المجلس على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير. وأشار الخطاب الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يكون السداد بداية من شهر أكتوبر المقبل أو بعد 3 أشهر من انتهاء ازمة فيروس كورونا أيهما أطول، وعلى أن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرًا من بدء السداد مع النظر في مد المهلة بعد انتهاء هذه الفترة على أن يشمل هذا القرار شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 732 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1678 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
حسام-الجمل-مساعد-وزير-الاتصالات

كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

هل تجاوزت مصر أسوأ موجة لهروب رؤوس الأموال؟

? كشف أحدث تقرير صادر عن بنك رنيسانس كابيتال، عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وأوضح التقرير إلى أنه رغم الإشارات المُشجعة والإيجابية، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتياطى النقد الأجنبى لمزيد من الخسائر الشهر الجاري، متوقعا تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار خلال أبريل الجاري. وتوقع أن يفقد احتياطى النقد الأجنبى الرسمى وغير الرسمى خلال الشهر الجارى بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.4 مليار دولار فى مارس، وذلك نتيجة تراجعات تحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس، وعدم وجود أرباح من قطاع السياحة، مع استبعاد مدفوعات الديون.
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