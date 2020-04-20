التزام وإصلاح وتهذيب.. شم النسيم بمصر في «زمن الكورونا»

تحرير:إسلام الشاذلي.. تصوير| سامح أبو حسن ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:١٨ م

شم النسيم

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة فضلا عن محافظات مصر، التزام المواطنين في منازلهم في أعياد شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ولجأت الحكومة إلى إغلاق جميع الطرق السريعة وكورنيش النيل بالقاهرة والمنيا، فضلا عن إغلاق الشواطئ بالمحافظات الساحلية، لمنع المواطنين من السفر أو الخروج من منازلهم في ظل تفشي كورونا على مستوى العالم.

وأشاد المسؤولون، بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والمحافظات، عدد من الأكمنة الأمنية لمنع أي مواطنين الخروج أو الدخول من ولى المحافظات، فضلا عن تعطل جميع المواصلات