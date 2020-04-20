شعراوي: استرداد 3 ملايين متر من أملاك وأراضي الدولة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٤ م

شعراوي

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ48 ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن المحافظات نجحت في استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6880 فدانًا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات وإقامة مباني وزراعتها وإقامة أسوار عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات