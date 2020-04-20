الداخلية توجه قوافل الخير في القاهرة والجيزة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٥ م

قافلة إنسانية - أرشيفية

استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وحرصت وزارة الداخلية على التزام الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.وقامت مديريت أمن (القاهرة - الجيزة)، والإدارة العامة لشرطة السياحة الآثار بتوزيع عدد من كراتين

وحرصت وزارة الداخلية على التزام الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصاً على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.



وقامت مديريت أمن (القاهرة - الجيزة)، والإدارة العامة لشرطة السياحة الآثار بتوزيع عدد من كراتين السلع الغذائية بمناطق (عين شمس - الوايلي) بالعاصمة، و مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وتوزيع كراتين السلع الغذائية على العاملين بقطاع السياحة والآثار نظراً لتأثرهم بالإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية.







