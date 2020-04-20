السعودية توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م

كورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".

وشدد الربيعة على "أهمية التعاون في حماية الجميع من هذا الوباء"، مبينا: "يجب أن نطبق التباعد الاجتماعي، وأن نلتزم بالوقاية بأنواعها سواء من التعقيم أو النظافة".وأشار إلى "زيادة الأعداد بشكل ملحوظ" في الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي "نتيجة عمل المسح النشط".وتابع: "فكرته أنه بدلا من