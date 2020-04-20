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برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

وتعزز الأرقام الجديدة أخيرا الأمل في أن الوباء بات في منحى تنازلي في البلاد، مع تراجع مستمر في عدد الإصابات اليومية.


الشرطة-الكندية

مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدموي الذي شنه مسلح في مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي. وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
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فيروس- كورونا (7)

ألمانيا الخامسة عالميا في عدد المصابين بكورونا

أظهرت بيانات من معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 3380 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 133830، بحسب "روسيا اليوم". وبحسب آخر البيانات التي نشرها المعهد فإن عدد المصابين بالفيروس في ألمانيا سجل ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 299 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 3868 حالة.
فيروس- كورونا (8)

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
العالم يحارب كورونا

بريطانيا: 619 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين 47806

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 5903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 47806 إصابات في عموم المملكة المتحدة.
فيروس كورونا

الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
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