بالمواصفات والأسعار تعرف على هواتف realme 6 و6Pro

هاتف realme 6 Pro أول هاتف ذكي في العالم يأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

realme 6pro

تثبت شركة ريلمي الصينية كل يوم أنها تبتكر من أجل البقاء والمنافسة بشكل قوي وذلك من خلال تقديم أفضل قيمة مقابل سعر للمستهلك، وهو ما أثبتته في سلسلة هواتفها السابقة في السوق المصري، واليوم تستكمل هذه السلسة بطرح هاتفي ريلمي 6 وريلمي 6 برو، جاء ذلك خلال بث مباشر لمؤتمر الإطلاق بحضور محمود طه، رئيس قطاع التسويق بشركة ريلمي بمصر وعمر عمرو مدير المنتجات بشركة ريلمي مصر. وبالحديث عن الأداء، فيأتي هاتف realme 6 مع معالج MediaTek Helio G90T SoC عالي الأداء، ومن المُقرر أن يكون الهاتف متاحًا بلونين مستوحين من المذنبات، وهما الأبيض والأزرق.

أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X،