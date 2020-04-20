بالمواصفات والأسعار تعرف على هواتف realme 6 و6Pro

هاتف realme 6 Pro أول هاتف ذكي في العالم يأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات
تثبت شركة ريلمي الصينية كل يوم أنها تبتكر من أجل البقاء والمنافسة بشكل قوي وذلك من خلال تقديم أفضل قيمة مقابل سعر للمستهلك، وهو ما أثبتته في سلسلة هواتفها السابقة في السوق المصري، واليوم تستكمل هذه السلسة بطرح هاتفي ريلمي 6 وريلمي 6 برو، جاء ذلك خلال بث مباشر لمؤتمر الإطلاق بحضور محمود طه، رئيس قطاع التسويق بشركة ريلمي بمصر وعمر عمرو مدير المنتجات بشركة ريلمي مصر.
وبالحديث عن الأداء، فيأتي هاتف realme 6 مع معالج MediaTek Helio G90T SoC عالي الأداء، ومن المُقرر أن يكون الهاتف متاحًا بلونين مستوحين من المذنبات، وهما الأبيض والأزرق.
أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X،
أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X، يتوفر realme 6 Pro بلونين هما الأزرق الفاتح والأحمر.
وقامت شركة realme أيضاً بإطلاق أحدث أجهزة Buds Air وهي تقنية لاسلكية حقيقية وسلسة، حيث تُقدم realme Buds Air الجديدة تجربة لاسلكية مع إرسال ثنائي القناة في الوقت الفعلي مما يوفر تجربة موسيقية استثنائية من خلال تشغيل كل من سماعات الأذن بشكل مستقل.
كما تم تحسين تشغيل الألعاب والفيديو باستخدام وضع الألعاب المخصص، فتقدم realme Buds Air 17 ساعة من تشغيل الموسيقى وتساعد على إنشاء تجربة غامرة من خلال تقديم (Dynamic Bass Boost).
ووفقاً لما ذكره جوزيف وانج، مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية السوق المصري في صناعة الهواتف الذكية حاليًا "نتوقع فرصة لمنافسة كبيرة في السوق المصري ونؤمن أن مصر هي المركز الذهبي لصناعة الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحاول مواصلة زيادة الاستثمارات الجديدة واستراتيجيات التوظيف المفيدة".
مواصفات هاتف realme 6
يأتي بمعالج MediaTek Helio G90T الذي تم تصميمه حصريًا ليكون جوهر تجربة ألعاب الهواتف الذكية. فالمعالج مصنوع باستخدام عملية 12 نانومتر مما يجعله أكثر قوة وفعالية. مع مزيج من أحدث وحدات المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي يقدم realme 6 تجربة سلسة لمحبي ألعاب الهاتف المحمول.
شحن الفلاش: مع الشحن السريع 30 وات الذي تمت ترقيته حديثًا، يمكن شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل في غضون 60 دقيقة، حتى أثناء اللعب الشاق يمكن لشاحن فلاش 30 وات شحن ما يصل إلى 55 ? في 60 دقيقة فقط.
تجربة بصرية فائقة: يحتوي realme 6 على شاشة فائقة السلاسة 6.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات 120 هرتز، مما يؤدي إلى تجربة بصرية سلسة مع كل تمريرة للشاشة.
مع نسبة الشاشة إلى الجسم يمنحك هاتف realme 6 تجربة بصرية فائقة، كما أن الشاشة تأتي أيضًا بزجاج Corning Gorilla Glass 3 لحماية أفضل.
الكاميرات: تأتي الكاميرا الأمامية فائقة الوضوح بدقة 16 ميجابكسل ستلبي احتياجات الصورة الشخصية بفتحة F2.0، وتدعم وضع التجميل الذكي، وتأثير Bokeh.
يتميز realme 6 أيضًا بأحدث كاميرا رباعية فائقة الوضوح والنقاء، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل 119 درجة، وعدسة ماكرو وعدسة صورة باللونين الأسود والأبيض.
نقرة واحدة هي كل ما يلزم للتبديل إلى وضع الزاوية الواسعة مما يتيح للمستخدمين التقاط صور أكثر روعة للمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والمجموعات الكبيرة.
كما ستتيح العدسة فائقة الماكرو للمستخدمين الحصول على لقطات أقرب لاكتشاف جمال العالم الصغير من خلال مسافة التصوير 4 سم.
واجهة المستخدم: تم تصميم واجهة realme UI استنادًا على نظام تشغيل Android 10 بشكل جيد لتوفير تجربة أندرويد محسنة وأقرب إلى مستخدميها. وتم تحديث واجهة المستخدم realme UI بميزات جديدة فريدة تتضمن ميزة Soloop وهي أداة ذكية لتحرير مقاطع الفيديو القصيرة الاحترافية.
مواصفات هاتف realme 6 pro
realme 6 Pro هو أول هاتف ذكي في العالم يتم إطلاقه مع Qualcomm Snapdragon 720G المعالج الذي تم تصميمه باستخدام عملية 8 نانومتر متقدمة مما يجعله أكثر قوة وفعالية.
مع الشحن السريع 30 وات والذي تمت ترقيته حديثًا، يمكن شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل في غضون 60 دقيقة فقط، أما أثناء اللعب الشاق يمكن لشاحن 30 وات فلاش شحن ما يصل إلى 62 ? في 60 دقيقة فقط.
كما يحتوي realme 6 Pro على شاشة فائقة السلاسة 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات 120 هرتز لتجربة بصرية محسنة.
كما أن الشاشة تأتي أيضًا بزجاج Corning Gorilla Glass 5 لحماية أفضل، كما يأتي مع ميزات مثل تأثير ضوء الـ punch-hole ، وحماية العين و OSIE.
ويأتي realme 6 Pro بكاميرا مزدوجة من Sony، الكاميرا الرئيسية عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع كاميرا IMX471 + 8MP 105 ° فائقة الزاوية، ويزيد نطاق التصوير 2.5 مرة عن ذي قبل ومع تصحيح تشوه الحواف ويمكنه التعرف على الوجوه وتحسين ملامح الوجه تلقائيًا عند الالتقاط.
ويتميز realme 6 Pro أيضًا بأحدث إعداد للكاميرا الرباعية فائقة الوضوح، فيتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة مقربة زووم بدقة 12 ميجابكسل، وزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل 119 درجة وعدسة ماكرو.
أسعار هاتف ريلمي 6 وريلمي 6 برو
تتضمن السلسلة جهازين هُما realme 6 الذي يأتي بإصدارين، يأتي الإصدار الأول من realme 6 بـ 4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت بسعر 3990 جنيها، و8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت بسعر 4490 جنيها التي ستطرح للبيع في 23 أبريل 2020
أما هاتف realme 6 Pro فيأتي بإصدار واحد فقط وهو 8 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت بسعر5390 جنيها ومن المقرر أن يتم طرحه للبيع اعتبارًا من 27 أبريل 2020.