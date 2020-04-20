كورونا يتراجع في نيويورك.. 1384 إصابة و478 وفاة

تحرير:هالة صقر ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

كورونا

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. وأكد كومو، أنه يالرغم من التراجع المستمر للمعدل اليومي في أعداد الوفيات، إلى أن هناك تخوفات من خطر حدوث ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا. كما شهدت نيويورك تراجعا في معدل الإصابات أيضا، حيث سجلت 1384 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأكد كومو أن الولاية لم تصل إلى مرحلة الذروة، وان الوضع يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع.

وقال كومو في مؤتمر صحفي أول من أمس أن هذا الوقت غير مناسب للسياسات والانقسام، لان فيروس كورونا هو أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية. وكان عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، قد أعلن الأسبوع الماضي، استمرار قرار إغلاق المدارس في الولاية حتى نهاية العام الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال