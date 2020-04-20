طرح برومو برنامج «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م

رامز جلال

طرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المقرر عرضه في رمضان 2020، على قناته عبر يوتيوب وحسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق على الفيديو قائلا: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو #رامز_مجنون_رسمي الرسمي على MBC مصر»، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله.

تبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف. ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين