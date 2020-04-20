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طرح برومو برنامج «رامز مجنون رسمي»

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م
رامز جلال
رامز جلال
طرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المقرر عرضه في رمضان 2020، على قناته عبر يوتيوب وحسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق على الفيديو قائلا: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو #رامز_مجنون_رسمي الرسمي على MBC مصر»، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله.
تبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف. ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين
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عبير- صبرى

عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".
يسرا

هنادي مهنا تروج لمسلسل «خيانة عهد»

روجت الفنانة هنادي مهني لمسلسل"خيانة عهد"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ونشرت"مهنا" على حسابها عبر إنستجرام، برومو المسلسل وعلقت قائلة: "خيانة عهد رمضان 2020 ان شاء الله". والمسلسل من بطولة يسرا، ويشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، وهنادي مهنا، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة، ويغني المطرب مصطفي حجاج أغنية التتر.
خالد -النبوي

طرح البوستر النهائي لمسلسل «لما كنا صغيرين» بعد غضب النبوي

طرحت شركة" أرت ميكرز" المنتجة لمسلسل "لما كنا صغيرين" البوستر الدعائي والنهائي يظهر في مقدمته النجمين محمود حميدة وخالد النبوي، وفي الخلف تقف الفنانة ريهام حجاج، ونسرين أمين، ومحمود حجازي، وكريم قاسم، ونبيل عيسي، ومن المقرر عرضه على التليفزيون المصري، وقنوات الحياة وDmc. وشاركت الفنانة نسرين أمين، البوستر الدعائي للمسلسل على حسابها عبر انستجرام"، وعلقت على البوستر قائلة:"مسلسل لما كنا صغيرين في رمضان 2020.
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رامز-جلال (2)

بفانوس وهيكل عظمي.. طرح بوستر برنامج رامز مجنون رسمي

كشفت قناة MBC مصر عن البوستر الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، على صفحتها عبر إنستجرام، إذ ظهر رامز جلال على البوستر ممسكا بصاعق كهربائي وفانوس ويقف خلف هيكل عظمي. تعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
لطيفة

الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
راغب علامة

راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فلانتينو»

روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
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