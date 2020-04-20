طرح برومو برنامج «رامز مجنون رسمي»

طرح الفنان رامز جلال برومو برنامجه «رامز مجنون رسمي»، المقرر عرضه في رمضان 2020، على قناته عبر يوتيوب وحسابه عبر «إنستجرام»، إذ علق على الفيديو قائلا: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. برومو #رامز_مجنون_رسمي الرسمي على MBC مصر»، وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على «كرسي الاعتراف» التي يتم خداع الضيف من خلاله.
تبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين
تبدأ المذيعة «أروى» بالاتفاق مع «رامز» بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي إحدى الفقرات يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الصورة الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجيء الضيف.
ويستضيف رامز جلال في الحلقات مجموعة من الفنانين ونجوم الرياضة منهم: «ياسمين صبري، أمينة خليل، ياسمين رئيس، أروى جودة، محيي إسماعيل، علي معلول، طارق حامد، أشرف بن شرقي، ومنة عرفة، وحسن شاكوش، وحمدي الميرغني».
يذكر أن الفنان رامز جلال قد قدم في رمضان من العام الماضي، برنامجه الشهير الذي نال على إعجاب الكثير من المشاهدين، «رامز في الشلال»، وسنمائيا كانت آخر أعماله فيلم «سبع البرمبة» مع جميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.