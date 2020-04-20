مباحث الأموال العامة توقع 4 من تجار العملة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م

تجارة العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.

وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 4 أشخاص في 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديا في تلك القضايا (48690 جنيه مصري) وعملات أجنبية (2803 ريال سعودي – 1716 دولار أمريكي) بما يعادل 38885 جنيه مصري بإجمالي 87 ألفا