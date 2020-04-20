جريمة

مباحث الأموال العامة توقع 4 من تجار العملة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٤ م
تجارة العملة
تجارة العملة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 4 أشخاص في 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، وبلغت قيمة المبالغ المضبوطة نقديا في تلك القضايا (48690 جنيه مصري) وعملات أجنبية (2803 ريال سعودي – 1716 دولار أمريكي) بما يعادل 38885 جنيه مصري بإجمالي 87 ألفا
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اموال

كواليس إحباط محاولة عصابة لغسل 30 مليون جنيه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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الداخلية توجه قوافل الخير في القاهرة والجيزة

استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
مبيدات-زراعية

ضبط مصنعي أسمدة غير مرخصين بالشرقية والبحيرة

تواصل قوات الأمن بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شن حملاتها لضبط الجرائم التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطن، وتلويث البيئة، وداهمت مصنعين و4 محلات تجارية جميعهم غير مرخصين بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، وضبطت بداخلهم، 6204 أطنان أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات، جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات وبيانات إنتاج، وضبطت القوات192 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و12 مخالفة لقانون الملاحة الداخلية و82 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.
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غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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عملات-مزيفة (4)

سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
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إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
تشكيل-عصابة

«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.
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