رياضة

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

تحرير:علي الزيني ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
وتطرق المدير التنفيذي للجبلاية: "لم نحدد مصير اللائحة الجديدة، ننتظر الجلوس مع الأندية لوضع تصورات بشأن بعض البنود، لكن لا نتوقع وجود مفاجآت في البنود الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ونسعى لمصلحة الكرة المصرية". واختتم العطار حديثه، قائلا: "هناك مبادرة من الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام
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