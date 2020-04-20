9 وفيات و89 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م

كورونا

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718. في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 شخصا بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة. وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وأعلنت الجزائر في وقت سابق، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا.وأكدت الجزائر تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.وقال