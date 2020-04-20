سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

9 وفيات و89 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ م
كورونا
كورونا
أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718. في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 شخصا بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة. وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وأعلنت الجزائر في وقت سابق، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا.وأكدت الجزائر تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.وقال
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (10)

السعودية توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".
خالد-بن-احمد-الخليفة-وزير-خارجية-البحرين

البحرين تخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% وسط تفشي كورونا

قال بيان حكومي يوم الإثنين إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 بالمئة لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.
الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
العالم يحارب كورونا

20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]