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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٨ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا بلغت 24114 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 181228 بتسجيل 2256 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.وسجلت في إيطاليا السبت والجمعة الماضيين 482 و575 وفاة جديدة بالفيروس على التوالي.وتحتل
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كورونا

20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.
كورونا والحجر الصحي (7)

برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.
الشرطة-الكندية

مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدموي الذي شنه مسلح في مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي. وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
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خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
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