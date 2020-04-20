رياضة

الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة للبلاي ستيشن

تحرير:احمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية». جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.
وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة. أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 حتي 25 أبريل الجاري
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة (1)

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
رينيه فايلر

فايلر: الأهلي قادر على المنافسة في الدوري الألماني

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "اللاعبون يتصرفون باحترافية وبهدوء شديد تجاه الوضع الحالي مع تعليق النشاط الكروي في مصر". وأضاف: "المراقبة بحد ذاتها ليست ضرورية حيث يتمتع الفريق بمستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، لكن هناك بعض الحالات التي نتعامل معها بمرونة وعفوية لاستعادة الانضباط المفروض على اللاعبين في الأهلي".
بوجبا‎

قائد مانشستر يونايتد ينتظر عودة بوجبا

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن فريقه يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وليس الاكتفاء بالمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يمكنكم متابعة منذ بداية الموسم بأننا نعمل كفريق، ونملك رؤية واضحة للمكان الذي نرغب في الذهاب إليه، أعرف أنه عندما انضممت لليونايتد، أن سولسكاير أخبرني كثيرًا بأننا في عملية بناء، وأننا سنتواجد في المكان الذي نريده، ولكن يمكنني من الآن رؤية المكان الذي نتجه إليه، والأسلوب الذي يرغب في زرعه في الفريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

كلاكيت ثاني مرة.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد

?تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيدالسعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
ربيع ياسين

ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

هو واحد من أبرز اللاعبين والمدربين فى تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه الخلق والتدين والهدوء، يعمل فى صمت دائم وصاحب إنجازات مع منتخبات الناشئين أبرزها فوز الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2013.. هو ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر 2001، الذى يطمح الجميع فى إنجاز جديد يحققه مع هذا الجيل خاصة بعد ظهوره بشكل لافت فى أكثر من مرة. تواصلت «التحرير» مع ربيع ياسين، وتحدثنا معه عن كيف يعمل مع لاعبيه فى ظل تفشى فيروس كورونا، وموقفه من إلغاء الدورى وأزمة تجديد تعاقد أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الأهلى. وجاء نص الحوار كالتالى..
محمود الخطيب - ريني فايلر

كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
محمد-الننى

هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]