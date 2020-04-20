الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة للبلاي ستيشن

تحرير:احمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ م

احمد الشيخ

رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية». جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.

وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة. أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 حتي 25 أبريل الجاري