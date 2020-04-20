«12 ساعة موتًا».. مقتل شاب على يد عشيق زوجته في الشرقية

العشيق طالب المجني عليه بـ2000 جنيه مقابل إعطائه صور زوجته التي أرسلتها له في السابق، محددًا له المكان.. قرر الجاني مقابلته لكي يتخلصا منه ويقتلانه.

تحرير:محمد فتحي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٤ م

دقات الساعة كانت تُشير إلى الثامنة مساء الخميس الماضي، بينما كان الجاني ينتظر فريسته «المجني عليه» للتخلص منه خوفًا من افتضاح أمره هو وعشيقته، زوجة المجني عليه، لكي يمحوَ آثار جريمتهما بعد أن افتضح أمرهما وشاهد صورًا مخلة للزوجة على هاتفها الخاص بها، وذاقت طعم الحرام مرات ومرات، لكنهم لم يعلموا أن الله مطلع على كل شيء، بالفعل ذهب المجني عليه لمقابلة العشيق الذي تربص له عدة مرات لكن هذه المرة كانت النهاية، إذ استدرجه لمكان بعيد عن الأهالي لقتله.

المجني عليه كان برفقة بعض أصدقائه، لكن حرصًا منه على شرف زوجته، قرر أن يذهب وحده إلى العشيق الذي طالبه بـ2000 جنيه مقابل إعطائه صور زوجته التي أرسلتها له في السابق، محددًا له المكان الذي يتم فيه مقابلته وقتله.مسافة زمنية قصيرة تربط بين المكان الذي تمت فيه الجريمة، وبين قرية الحلوات مسقط رأس المجني عليه،