«النفط الأمريكي» يواصل خسائره ويصل أدنى مستوى

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م

النفط

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 %، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل.وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 %، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل.



وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 % إلى 25.43 دولار للبرميل.



كما هبطت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 2020 حوالي 4.6 دولار، أو 18 %، إلى مستوى قياسي منخفض عند 20.43 دولار للبرميل.



