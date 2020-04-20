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«النفط الأمريكي» يواصل خسائره ويصل أدنى مستوى

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ م
النفط
النفط
تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.
ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 %، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل.وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج
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هل تستفيد مصر من أسوأ انخفاض في تاريخ أسعار البترول؟

سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.
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الحكومة: تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية لهذا التوقيت

وافق مجلس الوزراء على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية وذلك لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد، كما وافق المجلس على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير. وأشار الخطاب الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يكون السداد بداية من شهر أكتوبر المقبل أو بعد 3 أشهر من انتهاء ازمة فيروس كورونا أيهما أطول، وعلى أن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرًا من بدء السداد مع النظر في مد المهلة بعد انتهاء هذه الفترة على أن يشمل هذا القرار شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.
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التموين: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 7 أشهر

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن القيادة السياسية وجهت بتأمين احتياط استراتيجي خاص بالدولة المصرية، مشيرًا إلى تطبيق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، بين العاملين بالمنظومة أثناء استلام القمح وتوريده. وأضاف «عباس» أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح هذا العام يصل إلى سبعة أشهر، موضحًا أنه من الممكن توريد 3.6 مليون طن.
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أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 732 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1678 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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