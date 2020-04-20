20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

كورونا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.

كما أكد المسؤول انخفاض الحالات التي تتم معالجتها في وحدات العناية المركزة 5683 اليوم الاثنين مقابل 5744 الأحد، وفقا لروسيا اليوم.وأشار سالومون أيضا إلى مواصلة تراجع مؤشر وتيرة انتشار الوباء من "الثلاثة" في بدايته إلى أقل من "الواحد" الآن.وأوضح، أن مصابا واحدا كان ينقل في السابق العدوى إلى ثلاثة أشخاص