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20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م
كورونا
كورونا
أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.
كما أكد المسؤول انخفاض الحالات التي تتم معالجتها في وحدات العناية المركزة 5683 اليوم الاثنين مقابل 5744 الأحد، وفقا لروسيا اليوم.وأشار سالومون أيضا إلى مواصلة تراجع مؤشر وتيرة انتشار الوباء من "الثلاثة" في بدايته إلى أقل من "الواحد" الآن.وأوضح، أن مصابا واحدا كان ينقل في السابق العدوى إلى ثلاثة أشخاص
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«خلال 24 ساعة».. تسجيل 454 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض، إذ قال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 454 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 433 في الإحصائية السابقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (7)

برلين تقرر دفع تكاليف علاج المرضى الأوروبيين على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستدفع ثمن علاج المرضى الأوروبيين بفيروس كورونا المستجد، الذين يخضعون للعلاج في مستشفيات البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وقال وزير الصحة، ينس شبان، إن قيمة هذه التكاليف تبلغ حوالي 20 مليون يورو، مؤكدا أن "ألمانيا ستدفع تكاليف التكفل بالمرضى، لأن الأمر بتعلق بمنظورنا لفكرة التضامن الأوروبي". ومن بين المرضى الذين يخضعون للعلاج في ألمانيا يوجد 130 فرنسيا و44 إيطاليا و55 هولنديا.
الشرطة-الكندية

مقتل 17 شخصا في هجوم مسلح بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا

أعلنت الشرطة الكندية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الدموي الذي شنه مسلح في مقاطعة (نوفا سكوشا) شرق كندا إلى 17 شخصا، من بينهم ضابط شرطة، ليصبح الهجوم أسوأ عملية إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي. وحذرت الشرطة من أن عدد القتلى قد يرتفع مع كشف المحققين مدى مسار العنف عبر المقاطعة مساء السبت وحتى الأحد. كما قتل أيضا مطلق النار، الذي ارتدى في وقت ما من جريمته زي الشرطة.
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
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كورونا والحجر الصحي (11)

أعلى معدل يومي.. 364 إصابة و3 فيات بكورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47، مضيفة أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا. وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء، وفقا لروسيا اليوم. كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 3287.
بريطانيا - كورونا

أكبر حصيلة يومية.. 936 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع اجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في انجلترا، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا كورونا 6483 شخصا بعد تسجيل 828 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
كورونا

أكبر ارتفاع في العالم.. فرنسا تسجل1120 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية عالميا لهذه الحصيلة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت إلى نقطة 6507 حالات بعد أن كانت على مستوى 5387 مساء أمس الخميس، بحسب روسيا اليوم.
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