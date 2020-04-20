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هل تستفيد مصر من أسوأ انخفاض في تاريخ أسعار البترول؟

تحرير:محمد صلاح ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
بترول_أرشيفية
بترول_أرشيفية
سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.
وتراجع سعر خام برنت تسليم شهر يونيو بنسبة 0.9% مسجلا 27.84 دولار للبرميل بعد أن فقد قرابة 11% من قيمته الأسبوع المنصرم. ونقلت وكالة بلومبرج عن فاندانا هاري، مؤسس مجموعة فاندا انسايتيس بسنغافورة قوله: "مستوى الأسعار الحالية يبلور عجز اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن خفض الإنتاج عن تعويض الانهيار المسجل في
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النفط

«النفط الأمريكي» يواصل خسائره ويصل أدنى مستوى

تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.
فندق-سياحى

الحكومة: تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية لهذا التوقيت

وافق مجلس الوزراء على تجميد تحصيل الضريبة العقارية من المنشآت السياحية والفندقية وذلك لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد، كما وافق المجلس على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير. وأشار الخطاب الذي أرسله مجلس الوزراء، إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يكون السداد بداية من شهر أكتوبر المقبل أو بعد 3 أشهر من انتهاء ازمة فيروس كورونا أيهما أطول، وعلى أن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 36 شهرًا من بدء السداد مع النظر في مد المهلة بعد انتهاء هذه الفترة على أن يشمل هذا القرار شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني.
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التموين: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي حتى 7 أشهر

قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للاستثمار واللوجستيات، إن القيادة السياسية وجهت بتأمين احتياط استراتيجي خاص بالدولة المصرية، مشيرًا إلى تطبيق قواعد الوقاية والتباعد الاجتماعي، بين العاملين بالمنظومة أثناء استلام القمح وتوريده. وأضاف «عباس» أن الاحتياطي الاستراتيجي من محصول القمح هذا العام يصل إلى سبعة أشهر، موضحًا أنه من الممكن توريد 3.6 مليون طن.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 732 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1678 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أمريكا في الخليج

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج. وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه ”خطير واستفزازي“.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: نتوقع تعافي الاقتصاد المصري في النصف الثاني من 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان العديد من المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بقيم تراجع تتراوح بين 2.0% و 3.0%، موضحة أن خسائر التوظيف المتوقعة على مستوى العالم وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ 50 مليون وظيفة على مستوي العالم. وأوضحت السعيد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، أنه سيتم إجراء مراجعة لأولويات أجندة التنمية المستدامة من المؤسسات العالمية على خلفية الأزمة الحالية.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

قبل إعلانها.. ما المعايير التي تسبق تحديد أسعار البترول؟

أيام قليلة وتعلن الحكومة المصرية عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقا للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعقد كل 3 أشهر. وسوف تقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل، يعقبه عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية بنهاية الأسبوع المقبل -«بحسب المصدر».
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البترول توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود الجديدة

صرح حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ،بعدم صحة أسعار الوقود المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من أول إبريل، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضي لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر ستجتمع خلال الأيام القادمة، وفور انتهاء أعمالها سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
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