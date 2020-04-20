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«درة» من الاتهامات بالإساءة لـ«ملائكة الرحمة» للاعتذار

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م
درة
درة
«ميرفت» فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، هي الشخصية التي قدمتها الفنانة درة ضمن أحداث فيلم يوم وليلة ليقابل دورها بغضب شديد، متهمين الفنانة بالإساءة للممرضات، في الوقت الذي يلاقي فيه جيش مصر الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض كل تقدير بعد جهودهم الأخيرة مع مرضى ومصابي وباء كورونا، الأزمة بدأت بتعليق لإحدى متابعات درة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جاء التعليق أسفل فيديو نشرته درة على حسابها وهي تقلد الفنانة شريهان.
أبدت الممرضة في تعليقها عن إستياءها من الدور الذي قدمته درة في فيلم "يوم وليلة"، موضحة أن الممرضات ليسوا بهذه الصورة المسيئة وطالبتها بتقديم الجانب الإيجابي في أعمالها مثلما قدمت الجانب السئ. «درة» ردت على المتابعة: «الفيلم مش بيقول أن كل الممرضات زي شخصية ميرفت، بالعكس مهنة التمريض
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ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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كيف نعى نجوم الفن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر؟

غيب الموت بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم الأحد، للدفن في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. وقبل أيام طلبت نهال عنبر من متابعيها عبر إنستجرام الدعاء لشقيقتها، ونشرت صورة لها وكتبت على حسابها: "ادعوا لبهره أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة". ونعى المخرج عمر عبد العزيز وفاة شقيقة نهال عنبر عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "خالص التعازي للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها بهرة عنبر البقاء لله".
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خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
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لطيفة

الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
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راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.
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حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فلانتينو»

روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
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