«درة» من الاتهامات بالإساءة لـ«ملائكة الرحمة» للاعتذار

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م

«ميرفت» فتاة تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، تمر بظروف اجتماعية صعبة تدفعها لأفعال غير أخلاقية، هي الشخصية التي قدمتها الفنانة درة ضمن أحداث فيلم يوم وليلة ليقابل دورها بغضب شديد، متهمين الفنانة بالإساءة للممرضات، في الوقت الذي يلاقي فيه جيش مصر الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض كل تقدير بعد جهودهم الأخيرة مع مرضى ومصابي وباء كورونا، الأزمة بدأت بتعليق لإحدى متابعات درة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جاء التعليق أسفل فيديو نشرته درة على حسابها وهي تقلد الفنانة شريهان.

أبدت الممرضة في تعليقها عن إستياءها من الدور الذي قدمته درة في فيلم "يوم وليلة"، موضحة أن الممرضات ليسوا بهذه الصورة المسيئة وطالبتها بتقديم الجانب الإيجابي في أعمالها مثلما قدمت الجانب السئ. «درة» ردت على المتابعة: «الفيلم مش بيقول أن كل الممرضات زي شخصية ميرفت، بالعكس مهنة التمريض

أبدت الممرضة في تعليقها عن إستياءها من الدور الذي قدمته درة في فيلم "يوم وليلة"، موضحة أن الممرضات ليسوا بهذه الصورة المسيئة وطالبتها بتقديم الجانب الإيجابي في أعمالها مثلما قدمت الجانب السئ.

«درة» ردت على المتابعة: «الفيلم مش بيقول أن كل الممرضات زي شخصية ميرفت، بالعكس مهنة التمريض محترمة ومقدسة ولكن دي واحدة بس بتعمل كده وفيه آلاف غيرها محترمين».

الأمر لم ينته إلى هذا الحد، إذ وجهت «كوثر محمود»، نقيب عام التمريض، إنتقادات لاذعة للفنانة درة وفيلم «يوم وليلة»، قائلة: «عندنا 600 ألف ممرض وممرضة جيش تمريض في مصر، وهم مشروع شهيد شايلين كفنهم على أيديهم رايحين مستشفيات العزل والإحالة وهما عارفين إن ممكن يجيلهم الفيروس في أي وقت».

واتهمت فيلم «يوم وليلة» بالإساءة للممرضات، مطالبة بوقف عرض الفيلم على اليوتيوب.

الأمر الذي دفع الشركة المنتجة للفيلم من إصدار بيانا للدفاع درة وصناع الفيلم المتهمين بالإساءة لأكثر من 600 ألف ممرض وممرضة يعملون ضمن القطاع الطبي في مصر، وللرد أيضا على المطالبة بوقف عرض الفيلم بعد بثه رسميا عبر موقع اليوتيوب.

وأكدت الشركة وأسرة الفيلم في بيانهم على احترامهم المطلق لمهنة التمريض وللدور المحوري الذي تقوم به ملائكة الرحمة من الممرضات في هذه الأجواء العصيبة التي نمر بها جميعا، مشيرين أن الفيلم تم إنتاجه في العام الماضي، وبدأ عرضه في دور العرض يوم 6 يناير الماضي، وانتهى عرضه في الغالبية العظمى من دور العرض قبل أن تبدأ أزمة كورونا بأسابيع.



وأوضح بيان الشركة، أن شخصية الممرضة "ميرفت" التي جسدتها درة، شخصية مكافحة لها أبعاد مركبة، فهي أم مطلقة تتحمل منفردة مسئولية تربية أطفالها، كما تتحمل مسئولية أخوها وأسرته بعد أن يتم طرده من العمل، وتحت ضغوط حياتها الصعبة وقسوة الواقع، تضطر إلى ممارسة بعض الأمور السلبية التي تُدفع إليها دفعا، مؤكدين أن الفيلم لا يدين الشخصية بل أنه يتعاطف معها بوضوح، وينحاز لهمومها وأزماتها.

«درة» خرجت لترد عبر برنامج التاسعة الذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي، وقالت في مداخلة هاتفية: "إن كل الممرضات فوق رأسها من فوق، مش أنا بس كلنا مش بس مصري أو عربي كل إنسان لأن دورهم مهم مش وقت الأزمة بس هما من زمان جدا وهما الجيش الأبيض وملائكة الرحمة، وكل الإحترام والتقدير ليهم ولدورهم»، وأبدت إستغرابها من التحامل عليها كشخص مع أن الممثل يؤدي شخصية من وحي المؤلف، وأن الفيلم كان منذ عامين.

وأشارت أن هناك أعمال فنية آخرى تناولت في السينما الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية، ولابد أن نبتعد عن فكرة التعميم، موجهه رسالة للمرضات: «إنتوا محترمات جدا وإحنا بنحبكم جدا وأنا في حياتي الشخصية تعاملت مع ممرضات كتير وبحترمهم وأكن لهم كل مشاعر الحب والود ومقدرة غضبهم».

من جانبه أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بجيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض الذي يقاتل في الصفوف الأولى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقدم إعتذارا للجيش الأبيض ولنقيب عام التمريض عما حدث من رد فعل بشأن فيلم يوم وليلة، مؤكدا ان كل الفنانين يقدرون ويحترمون الدور العظيم الذين يقومون به ويضحون بأنفسهم من أجلنا.