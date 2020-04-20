استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م

أرشيفية

أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق أداء الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، بأن السلطات السعودية قررت وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، في هذا السياق، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أوضاع المسجد الحرام والمسجد النبوي أولا بأول، كما يراقبان الإجراءات الاحترازية فيهما.وأكد السديس، أن القرار ينص على استمرار تعليق حضور المصلين