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استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال رمضان

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ م
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت السلطات السعودية استمرار تعليق أداء الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أفادت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، بأن السلطات السعودية قررت وفقا للإجراءات الاحترازية بتعليق الاعتكاف في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفقا لروسيا اليوم.
وقال الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين، عبد الرحمن السديس، في هذا السياق، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أوضاع المسجد الحرام والمسجد النبوي أولا بأول، كما يراقبان الإجراءات الاحترازية فيهما.وأكد السديس، أن القرار ينص على استمرار تعليق حضور المصلين
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كورونا والحجر الصحي (9)

9 وفيات و89 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أفادت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الإثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 384، والإصابات إلى 2718. في المقابل ارتفع عدد المتعافين إلى 1047 شخصا بعد تسجيل 153 حالة شفاء جديدة. وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابين الجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم. وأعلنت الجزائر في وقت سابق، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.
كورونا والحجر الصحي (10)

السعودية توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".
خالد-بن-احمد-الخليفة-وزير-خارجية-البحرين

البحرين تخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% وسط تفشي كورونا

قال بيان حكومي يوم الإثنين إن البحرين ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 بالمئة لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.
الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
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كورونا والحجر الصحي (10)

السعودية توضح سبب زيادة الإصابات اليومية بكورونا

أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن سلطات المملكة تتوقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما وضح سبب الزيادة الحادة للحصيلة في الأيام الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وقال الربيعة، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين: "تحدثت قبل أسبوعين عن خطورة هذا الوباء، وذكرت أنه يمكن أن نصل إلى 10 آلاف حالة خلال الأسابيع القادمة، ونحن مع أرقام هذا اليوم وصلنا إلى أكثر من 10 آلاف حالة... هذا الوباء خطير، وانتشاره العالمي كبير، وعدد الحالات في العالم وصل إلى قرابة 2.5 مليون حالة، ونحن جزء من هذا العالم، والعدد في تزايد".
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
صلاة-التراويح (1)

كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظًا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
المدينة المنورة

إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".
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