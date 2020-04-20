«خلي بالك من فيفي».. mbc مصر تعرض غدا 3 مسلسلات وبرنامج

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ م

فيفي عبده

نشرت قناة mbc مصر على حسابها عبر «إنستجرام»، خريطة برامجها ومسلسلاتها التي تعرض غدًا الثلاثاء 21 أبريل، إذ ضمت قائمة العروض 3 مسلسلات جديدة، فيعرض مسلسل «اللعبة» الساعة 7:30، من بطولة شيكو، وهشام ماجد، ويعرض برنامج «خلي بالك من فيفي» للفنانة فيفي عبده في تمام الساعة 9، ومسلسل «اتنين في الصندوق»، يعرض الساعة 9:30 مساء، ومسلسل «ونسني» يتم عرضه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو من بطولة نجمة مسرح مصر سارة ديرزاوي، ومحمود الليثي.

تخوض فيفي عبده تجربة تقديم برامج المقالب خلال "خلي بالك من فيفي"، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة النجوم في بيتها، لإجراء حوار، وأثناء التصوير تحدث مواقف غريبة، لم يتوقعها النجم، ويحاول الهرب بأي شكل. من أبرز الفنانين الذين استضافهم البرنامج، ماجد المصري، روجينا، أحمد بدير، سمية الخشاب، أحمد رزق، زينة،