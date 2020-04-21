اتحاد عمال النقل ينضم لـ«الإياتا»: الطلب انخفض 80% ولا بديل للدعم الحكومي

تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ ص

دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى دعم الحكومات لصناعة الطيران، لحماية الوظائف وضمان الحفاظ على الخدمات الجوية، إذ تواجه شركات الطيران أزمة سيولة تهدد بقاء 25 مليون وظيفة تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على الطيران، بما في ذلك وظائف في قطاعي السياحة والضيافة.

وفي بيان مشترك، دعا الاتحادان "ITF" و"IATA" الحكومات إلى عدد من الإجراءات كالتالي: - التأكد من إعطاء الأولوية لحماية العمالة الصحية الذين يقومون برعاية (COVID-19). - التنسيق بعناية بينهما -بعضهما البعض- ومع الصناعة لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم. - تقديم الدعم المالي والتنظيمي

وفي بيان مشترك، دعا الاتحادان "ITF" و"IATA" الحكومات إلى عدد من الإجراءات كالتالي:

- التأكد من إعطاء الأولوية لحماية العمالة الصحية الذين يقومون برعاية (COVID-19).

- التنسيق بعناية بينهما -بعضهما البعض- ومع الصناعة لضمان العمل المنسق والفعال لحماية سلامة الركاب والطاقم.

- تقديم الدعم المالي والتنظيمي الفوري لشركات الطيران، من أجل الحفاظ على استدامة الشروط والأحكام لعمال النقل الجوي.

- مساعدة الصناعة على إعادة التشغيل بسرعة من خلال تكييف اللوائح ورفع قيود السفر بطريقة يمكن التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة.

وأشار "الإياتا" و"ITF" أيضًا إلى مساهمة صناعة الطيران في المساعدة على التخفيف من أزمة (COVID-19) من خلال إبقاء سلاسل التوريد مفتوحة، وإعادة المواطنين إلى وطنهم.

فيما يتطوع العاملون بالطيران أيضًا في الخط الأمامي لمساعدة الخدمات الطبية في مكافحة (COVID-19).

كل هذه التداعيات لخصها ألكسندر دي جونيك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، قائلا: «تواجه شركات الطيران الفترة الأكثر حرجًا في تاريخ الطيران التجاري، وقد تقدمت بعض الحكومات للمساعدة، ونحن نشكرها، لكن هناك حاجة إلى الكثير، فالدعم المالي المباشر ضروري للحفاظ على الوظائف وضمان أن شركات الطيران يمكن أن تظل شركات قابلة للحياة، وعندما يكون العالم مستعدًا لبدء السفر مرة أخرى، سيحتاج الاقتصاد العالمي إلى الطيران في أفضل حالاته للمساعدة في استعادة الاتصال والسياحة وسلاسل التوريد العالمية».

وأضاف دوجونياك: «سيتطلب ذلك نهجًا منسقًا مع الصناعة والعمال والحكومات معًا، ولدى اتحاد النقل الجوي الدولي وITF هدف مشترك لضمان مستقبل مستدام لصناعة الطيران، ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى إجراء عاجل الآن، من المهم أن تفهم الحكومات أهمية صناعة الطيران في إعادة بناء الاقتصاد العالمي ودعم الصناعة».

بدورة أوضح ستيفن كوتون، الأمين العام لـ"ITF" الحاجة لاتخاذ قرارات جريئة للاستثمار في مستقبل شركات الطيران وحماية الوظائف وسبل العيش لعمال النقل الذين سيقودون الانتعاش الاقتصادي عندما يتم احتواء (COVID-19).

وقال: «إن العمال والصناعة اتحدوا، ونحن ندعو المزيد من الحكومات للانضمام إلينا في نهج منسق لإبقاء الصناعة وسلاسل التوريد الأساسية تتحرك».