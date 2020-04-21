رياضة

إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ ص
شريف إكرامي - صورة أرشيفية
شريف إكرامي - صورة أرشيفية
قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".
وذكر إكرامي: "تحدثت مع رمضان صبحي حول تفكيري في الرحيل، لكني لم أبلغه قراري النهائي قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، ورحلت بعد تفكير طويلا، وأنا لا أرغب في إعتزال كرة القدم وأنا على دكة البدلاء، وأرى أنني أمامي سنوات أخرى داخل الملاعب". وتابع: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات
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فايلر: الأهلي قادر على المنافسة في الدوري الألماني

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "اللاعبون يتصرفون باحترافية وبهدوء شديد تجاه الوضع الحالي مع تعليق النشاط الكروي في مصر". وأضاف: "المراقبة بحد ذاتها ليست ضرورية حيث يتمتع الفريق بمستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، لكن هناك بعض الحالات التي نتعامل معها بمرونة وعفوية لاستعادة الانضباط المفروض على اللاعبين في الأهلي".
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?تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيدالسعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
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