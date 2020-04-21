إكرامي: اتخذت قرار الرحيل بسبب إدارة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ ص

شريف إكرامي - صورة أرشيفية

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصريحات مع برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته، وأنه شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد، ما دفعه لاتخاذ قرار مبكر بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري، موضحا: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، لكن أريد أن أشارك في المباريات أيضا، وفكرت كثيرا حتى علمت جيدا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي".

وذكر إكرامي: "تحدثت مع رمضان صبحي حول تفكيري في الرحيل، لكني لم أبلغه قراري النهائي قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، ورحلت بعد تفكير طويلا، وأنا لا أرغب في إعتزال كرة القدم وأنا على دكة البدلاء، وأرى أنني أمامي سنوات أخرى داخل الملاعب". وتابع: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات