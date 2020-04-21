شركة طيران أسترالية تعلن إفلاسها بسبب تداعيات كورونا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ ص

أستراليا - صورة أرشيفية

أعلنت شركة "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، أنها أضحت عاجزة عن عن تسديد ديونها، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا، قائلة إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية، على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين، وذلك وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن إشعار من الشركة إلى البورصة الأسترالية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بول سكورا: "قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19"، مضيفا: "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية، ونحن مصممون على مواصلة الطيران".و"فيرجن أستراليا" البالغ عدد موظفيها حوالي 10 آلاف موظف، ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بول سكورا: "قرارنا اليوم يتعلق بتأمين مستقبل مجموعة فيرجن أستراليا والخروج من أزمة كوفيد-19"، مضيفا: "أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية، ونحن مصممون على مواصلة الطيران".



و"فيرجن أستراليا" البالغ عدد موظفيها حوالي 10 آلاف موظف، ترزح تحت ديون تزيد عن 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار)، وطلبت من الحكومة الأسترالية إقراضها 1.4 مليار دولار أسترالي للبقاء على قيد الحياة، لكن كانبيرا رفضت إنقاذ هذه الشركة المملوكة بأغلبيتها لأجانب.



