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الصحة العالمية: لا يمكن حاليا تحديد مصدر «كورونا»

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنها أكدت أن مصدره حيواني. وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19" حتى الآن، مضيفا أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا "حيواني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأسبوع الماضي، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وسط الصين، كما حذر ترامب في وقت سابق أيضا، الصين، من مغبة مواجهة عواقب جمة إذا كانت مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.كذلك أطلق محامون في الولايات المتحدة
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كورونا والحجر الصحي (14)

وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات تتجاوز 28 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 يوم الإثنين. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 يوم الإثنين، بزيادة 119 حالة.
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الصين تعلق على تقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بتقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنها لا تعرف مصدر هذه الأخبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، في تصريح صحفي: "لفتنا الانتباه إلى التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، لكننا لا نعرف مصدرها". وأكد المتحدث أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان، مضيفا: "جمهورية الصين الشعبية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر".
كورونا والحجر الصحي (11)

مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة. وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (9)

هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا. وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.
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فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
فيروس كورونا

أمريكا تسجل أعدل معدل وفيات يومية في العالم بسبب كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم بسبب فيروس كورونا منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و406 حالات.
شينزو-آبي (3)

اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
دونالد ترامب

ترامب يدرس وقف الرحلات الجوية الداخلية لمناطق تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يبحث خطة لوقف الرحلات الجوية الداخلية إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونقلت صحيفة (يو. إس. آيه توداي) الأمريكية، اليوم الخميس، عن ترامب خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض، قوله: "نحن بالتأكيد ننظر في ذلك ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة، فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".
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