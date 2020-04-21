الصحة العالمية: لا يمكن حاليا تحديد مصدر «كورونا»

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنها أكدت أن مصدره حيواني. وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في المنظمة تاكشي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه لم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمصدر فيروس كورونا، المسبب لوباء "كوفيد-19" حتى الآن، مضيفا أن الأدلة المتوفرة حتى اللحظة تشير إلى أن أصل فيروس كورونا "حيواني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأسبوع الماضي، إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد نشأ في مختبر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وسط الصين، كما حذر ترامب في وقت سابق أيضا، الصين، من مغبة مواجهة عواقب جمة إذا كانت مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا.كذلك أطلق محامون في الولايات المتحدة