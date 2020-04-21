إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في 4 مايو

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ ص

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - صورة أرشيفية

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من 4 مايو المقبل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر كونتي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد، لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد، إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى

وذكر كونتي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد، لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد، إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن".



وأضاف: "يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية".



