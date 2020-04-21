دنيا سمير غانم تستعد لعيد الفطر بفيلم «تسليم أهالي»

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

دنيا سمير غانم - صورة أرشيفية

بينما يتنافس الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان 2020، كانت دنيا سمير غانم تستعد لتطل على جمهورها بفيلم "تسليم أهالي"، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن دور السينما.

وتحاول دنيا، الانتهاء من تصوير مشاعد فيلم "تسليم أهالي"، الذي تعرض للتوقف نتجية الإجراءات الاحترازية. ويشارك في البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي. وسيظهر مجموعة من النجوم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة لوسي، التي سيكون لها دور كبير، حيث