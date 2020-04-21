تسيير رحلة خاصة إلى بيروت لإعادة المصريين العالقين

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

تقلع، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في لبنان تابعة لشركة مصر للطيران، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج، وتغادر رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، في الساعة الخامسة مساءً متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي.

وتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وتسير وزارة الطيران المدني، بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الجاري، حوالي 22 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي