سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تسيير رحلة خاصة إلى بيروت لإعادة المصريين العالقين

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص
مصر للطيران - صورة أرشيفية
مصر للطيران - صورة أرشيفية
تقلع، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين في لبنان تابعة لشركة مصر للطيران، لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج، وتغادر رحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، في الساعة الخامسة مساءً متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولي.
وتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.وتسير وزارة الطيران المدني، بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الجاري، حوالي 22 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي
اقرأ المزيد
سامح-شكرى (2)

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
الحجر- الصحي (1)

عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

28 ألف عامل سجلوا بياناتهم لمساعدتهم في أزمة كورونا

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قيام 28 ألف من العمالة غير المنتظمة بتسجيل بياناتهم عبر المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة منذ يوم الإثنين الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (1)

قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
الضريبة-العقارية

مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل، حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]