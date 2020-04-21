البورصة تتراجع 2% بمستهل تعاملات اليوم لهذا السبب

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٠ ص

البورصة

استهل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 2.07 % ليغلق عند مستوى 9944 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 164 مليون ورقة مالية بقيمة 972 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.3 الف عملية لعدد 91 شركة، 9 شركات مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 547.028 مليار جنيه، خاسرًا 7.3 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية.

وبالأمس تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ



وبالأمس تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 % ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية. وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.







