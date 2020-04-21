سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، إن قصر الرئاسة التركي نظم حملة دعائية منظمة بإتقان مع ضمان عدم وجود تقارير صادرة عن المستشفيات أو المقابر وأقارب المتوفين، وتم توبيخ الأطباء الذين تحدثوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين اعتقل 410 أشخاص في مارس الماضي، وذلك بسبب
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (14)

وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات تتجاوز 28 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 يوم الإثنين. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 يوم الإثنين، بزيادة 119 حالة.
كيم-يُلقي-الكرة بملعب-ترامب-«تُريد سلام-أم هُدنة؟»

الصين تعلق على تقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بتقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنها لا تعرف مصدر هذه الأخبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، في تصريح صحفي: "لفتنا الانتباه إلى التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، لكننا لا نعرف مصدرها". وأكد المتحدث أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان، مضيفا: "جمهورية الصين الشعبية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر".
كورونا والحجر الصحي (11)

مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة. وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.
كورونا والحجر الصحي (9)

هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا. وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (4)

في 24 ساعة.. تركيا تسجل 107 وفاة و4062 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 107وفاة و4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الوفيات إلى 1403 والاصابات إلى 65111، إذ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في تركيا زادت بواقع 4062 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 65111 حالة، مشيرا أنه تم تسجيل 107 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الضحايا إلى 1403، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
فيروس كورونا

2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الأربعاء، تسجل 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و678 إصابة، مشيرًا أن عدد الوفيات بلغ 63 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 277 حالة، بينما تعافى من الفيروس 333 شخصا، قائلا: «إن أكثر الإصابات بالفيروس التاجي كانت في مدينة إسطنبول، ومن ثم مدينة إزمير وأنقرة»، لافتًا أن نسبة الوفيات في تركيا بلغت 1.58% من إجمالي المصابين، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بدول عديدة أخرى، وفقًا لسبوتنيك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]