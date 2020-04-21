وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع

توفي الدكتور عمرو عبد السميع الكاتب بجريدة الأهرام، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وتعرض عبد السميع -وهو أحد أبرز كتاب الأهرام، وصاحب عمود «حالة حوار» الذي كان يكتبه يوميا منذ سنوات- لوعكة صحية في الأيام الماضية، تم نقله على إثرها إلى المستشفى. ومعروف عن الكاتب الكبير مواقفه الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر في الداخل والخارج، والوقوف في وجه مخططات الفتنة ومحاولات

وتعرض عبد السميع -وهو أحد أبرز كتاب الأهرام، وصاحب عمود «حالة حوار» الذي كان يكتبه يوميا منذ سنوات- لوعكة صحية في الأيام الماضية، تم نقله على إثرها إلى المستشفى.



ومعروف عن الكاتب الكبير مواقفه الوطنية والتصدي لحملات الهجوم على مصر في الداخل والخارج، والوقوف في وجه مخططات الفتنة ومحاولات نشر الفوضى.



وتتقدم أسرة «التحرير» بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



