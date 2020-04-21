إرهاب

مرصد الإفتاء يحذر من تمدد داعش نحو جزر المالديف

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير حديث له، أن تنظيم "داعش" بات يصعد اهتمامه بجزر المالديف عبر عمليات الذئاب المنفردة التي ينفذها عناصر تبايع التنظيم هناك، في محاولة جديدة من التنظيم للبحث عن موطئ قدم يتحرك من خلاله في تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية.
وأشار تقرير المرصد إلى أنه على الرغم من صغر حجم جزر المالديف الجغرافي، فإنها تعد أرضا خصبة للجماعات الإرهابية، وهذا يعود إلى انتشار عناصر تؤيد تنظيم القاعدة وجماعة عسكر طيبة الباكستانية، ومع تصاعد العنف في سوريا بداية من عام 2013 سافر ما يترواح بين 50 و100 شخص إلى سوريا وانضموا إلى تنظيم جبهة النصرة
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إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.
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مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه «داعش» بتدمر

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تدمر السورية، بعد انفجار لغم زرعته عناصر إرهابية من تنظيم "داعش"، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة، أن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات لقيا مصرعهما نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن شقيق الطفلين الثالث عمره 3 سنوات تعرض لجروح، حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مستشفى تدمر.
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أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
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إصابة 3 أشخاص على الأقل في انفجارين بكابول

هز انفجاران العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، وأسفرا عن إصابة 3 أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب اثنين من أفراد الأمن. وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، ما أدى لإصابة مدني، مضيفا أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
داعش

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

لا تتوانى التنظيمات المتطرفة عن استغلال الأحداث العالمية وتوظيفها لخدمة أغراضها الخبيثة، في براجماتية مُقيتة غير جديدة تتوافق مع الدعاية الخبيثة والضالة التي تبثها تلك التنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز نماذج هذا الاستغلال وهذه البراجماتية هو استغلال تنظيم "داعش" الإرهابي لأزمة فيروس "كورونا" التي تشغل الرأي العام العالمي برمته في وقتنا الحالي. وهذا الأمر ليس بجديد فدائمًا ما يروج "داعش" شائعات عن نصرته للحق وسعيه لإعلاء راية الإسلام وتصوير عناصره كأبطال إلى جانب التفاخر بقوته العسكرية وقدراته القتالية رغم هزائمه الأخيرة على الصعيدين العسكري والفكري، كل ذلك من أجل هدف واحد هو تحقيق مصالحه على أرض الواقع خاصة بعد تضييق الخناق عليه من قبل الحكومات للحد من عملياته الإرهابية.
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