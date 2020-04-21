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«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
إليسا - صورة أرشيفية
إليسا - صورة أرشيفية
يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
وفي اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أشادت إليسا بالجهود المبذولة من قبل الجيش الأبيض، ونصحت بتخفيف الأعباء عليهم، من خلال البقاء في المنزل، والالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفة: "أنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم". وقالت إنها تشعر
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محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
أنت أقوى

طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
نانسى-عجرم

نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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أحمد السقا في رمضان.. «مقدم برنامج وضيف شرف بمسلسل»

يغيب الفنان أحمد السقا عن خوض منافسات الماراثون الرمضاني، لكنه يدخل السباق في واحد من أقوى برامج شهر رمضان بمشاركة رزان مغربي، في برنامج «اغلب السقا»، إذ كشف برومو البرنامج أنه ترفيهي يستضيف العديد من النجوم الذين يخضعون لتحديات أمام أحمد السقا. ويستضيف «السقا» العديد من الفنانين، إذ ظهر معه في البرومو الفنانة نيللي كريم، ومحمد هنيدي، ودرة، وعمرو يوسف ضمن حلقات برنامجه، ويدخل في تحدٍّ مع ضيوفه في عدد من الألعاب الترفيهية، والبرنامج مقتبس من برامج عالمية مثل «Beat The Star».
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«جورج كلوني وزوجته» يتبرعا بأكثر من مليون دولار

يتحد العالم لأول مرة من أجل إنقاذ البشرية، ومواجهة فيروس الكورونا المستجد، فقررت جميع فئات الشعوب، مساعدة غير القادرين في هذه الفترة الحرجة، فأطلقت مبادرات من قبل الفنانين ونجوم الكورة، على سبيل المثال مبادرة الخير، التي تستهدف الأسر المتضررة من الكورونا، وغيرها من الأعمال النبيلة الأخرى، للتشجيع على البقاء بالمنزل، والالتزام بما أقرته الدول من إجراءات وقائية، تتمثل في عدم الخورج إلا للضرورة القصوى، ومن الدول العربية إلى الخارج، فقرر الثانئي جورج كلوني وزوجته التبرع بأكثر من مليون دولار لمكافحة الكورونا.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني يطرح بوستر مسلسل «2 في الصندوق»

طرح الفنان حمدي الميرغني، البوستر الرسمي لمسلسل "2 في الصندوق"، الذي يخوض به السباق الرمضاني، على حسابه عبر إنستجرام وعلق: «بسم الله توكلنا على الله.. انتظروا مسلسل ‎2 في الصندوق في رمضان إن شاء الله على MBCmasr.. تأليف لؤي سيد، وإنتاج شركة E-prodcers عبدالله أبو الفتوح- محمد عبدالصمد، مدير تصوير مروان صابر، موسيقى تصويرية محمود طلعت، وإخراج محمد مصطفى». وظهر على البوستر حمدي الميرغني، ومحمد أسامة «أوس أوس» على عربة كارو وبجوارهم بيومي فؤاد، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم.
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