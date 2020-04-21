«الفيروس اتعمل لشيء معين»..إليسا توجه رسالة أمل

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

إليسا - صورة أرشيفية

يحاول الجميع الآن تشجيع الجيش الأبيض، على استكمال مهامه الصعبة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والذين يبذلون قصارى جهدهم، للتخفيف من آلام المرضى، ما دفع الفنانة إليسا إلى توجيه رسالة تحية وشكر، للأطباء في كل مكان، وللتشجيع على البقاء في المنزل، وصورت أغنية بعنوان "هنغني كمان وكمان" من داخل المنزل، وظهرت معها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من خلال الفيديو كول، من أجل تحدي أجواء الكورونا، ونشر الفرح والمرح، وحققت الأغنية أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وفي اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أشادت إليسا بالجهود المبذولة من قبل الجيش الأبيض، ونصحت بتخفيف الأعباء عليهم، من خلال البقاء في المنزل، والالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفة: "أنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم". وقالت إنها تشعر