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موديز: إجراءات البنك المركزي عززت قوة اقتصاد مصر في مواجهة مخاطر كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
موديز
موديز
قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني إن القرارات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 عالميا ومحليا. وذكرت موديز -في تقرير لها صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إن المركزي المصري سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار فيروس كورونا منها خفض تاريخي في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة لأول مرة بهذا القدر دفعة واحدة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط القروض على الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا.
وقام البنك المركزي المصري بالعديد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضي، بجانب خفض الفائدة الأساسية، منها تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم
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انهيار النفط يهبط بالبورصة المصرية 2.8% بختام تعاملات اليوم

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 2.75 % ليغلق عند مستوى 9875 نقطة، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية والعربية على غرار انهيار أسعار النفط بضغط تداعيات تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، بالإضافة لترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 444 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
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2 مليون وجبة تتبرع بها بيبسيكو للعمالة غير المنتظمة

أعلنت مجموعة بيبسيكو مصر، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات عن إطلاق حملة "لمة الخير هتفطر ملايين" برعاية "بيبسى" و"شيبسي" بدعم من مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف التبرع بمليون دولار لتقديم مليوني وجبة سيتم توزيعها على الأسر من العمالة اليومية الذين تأثروا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، جاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي بث مباشر بالفيديو اليوم الثلاثاء.
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البورصة تتراجع 2% بمستهل تعاملات اليوم لهذا السبب

استهل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 2.07 % ليغلق عند مستوى 9944 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 164 مليون ورقة مالية بقيمة 972 مليون جنيه، عبر تنفيذ 1.3 الف عملية لعدد 91 شركة، 9 شركات مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة. وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 547.028 مليار جنيه، خاسرًا 7.3 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية.
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هل تستفيد مصر من أسوأ انخفاض في تاريخ أسعار البترول؟

سجلت أسعار النفط العالمية أدنى مستوياتها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم الإثنين، لتواصل موجة الخسائر الممتدة منذ جلسات الأسبوع الماضي بفعل مخاوف متنامية بشأن نفاد أماكن تخزين الخام المنتج في الولايات المتحدة، بعد أن أثبت اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+" عدم فاعليته في تعويض خسائر انهيار الطلب على النفط. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 16% ليتداول أدنى مستوى 15.27 دولار للبرميل، بعد أن هوى إلى 14.47 دولار للبرميل مع بداية الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام 1999، في حين انخفض سعر العقود الآجلة تسليم شهر يونيو بنحو 5.9% عند مستوى 23.75 دولار للبرميل.
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