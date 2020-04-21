قلة الأحضان تؤدي إلى الإصابة بمرض «حرمان الجلد»

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

الأحضان - صورة أرشيفية

بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت بعض الدول عن إجراءات وقائية هامة، تتمثل في غسل اليدين، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والزحام، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ولكن البقاء في المنزل لفترات طويلة، أثر على الصحة النفسية بشكل كبير، ويتمثل ذلك في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين، وآخر ما كشفته الدراسات أن قلة التلامس والأحضان، تؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى "حرمان الجلد"، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Refinery29".

وكشفت الأبحاث والدراسات أن قلة التلامس، يؤدي إلى الإصابة بمرض نفسي بيعرف بـ"حرمان الجلد"-Skin Hunger-، وتؤثر هذه الحالة عليك بشكل كبير، وتجعلك تشعر بالوحدة والاكتئاب. وقد تصل الأضرار إلى ضعف المناعة، كما أن قلة الأحضان، تؤدي إلى اضطرابات القلق، وعلى المدى البعيد تحدث مضاعفات مثل السمنة وفقدان القدرة