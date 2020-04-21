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قلة الأحضان تؤدي إلى الإصابة بمرض «حرمان الجلد»

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
الأحضان - صورة أرشيفية
الأحضان - صورة أرشيفية
بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت بعض الدول عن إجراءات وقائية هامة، تتمثل في غسل اليدين، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والزحام، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ولكن البقاء في المنزل لفترات طويلة، أثر على الصحة النفسية بشكل كبير، ويتمثل ذلك في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين، وآخر ما كشفته الدراسات أن قلة التلامس والأحضان، تؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى "حرمان الجلد"، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Refinery29".
وكشفت الأبحاث والدراسات أن قلة التلامس، يؤدي إلى الإصابة بمرض نفسي بيعرف بـ"حرمان الجلد"-Skin Hunger-، وتؤثر هذه الحالة عليك بشكل كبير، وتجعلك تشعر بالوحدة والاكتئاب. وقد تصل الأضرار إلى ضعف المناعة، كما أن قلة الأحضان، تؤدي إلى اضطرابات القلق، وعلى المدى البعيد تحدث مضاعفات مثل السمنة وفقدان القدرة
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دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
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ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
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لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
دراسة-جدوى-مصنع-إنتاج-القفازات-الجراحية

لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
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لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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دواء أم سم..عقار قمل الرأس يستخدم في علاج الكورونا

يحاول العلماء والأطباء الآن، البحث عن دواء فعال، لمواجهة فيروس الكورونا في البلاد، فقالت الولايات المتحدة أن دواء الملاريا، يعتبر فعال بشكل كبير، ومازلت تجري عددًا من الاختبارات السريرية، للتأكد من صحة ذلك، أما إسرائيل، فاستلمت شحنات مواد خامة من الهند، لتصنع الدواء في معاملها، وبالنسبة لأستراليا، فتوصلت إلى عقار لن تصدقه، وهو "إيفرمكتين"، المستخدم في التخلص من قمل الرأس، وليس ذلك فقط، بل أكدت بعض الأبحاث فاعليته في التعامل مع الكورونا، نقلًا عن الموقع الهندي"Times Of India".
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