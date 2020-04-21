قوات حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

أعلنت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، عن توجيه قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، إذ تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات انفاق بشمال سيناء، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة، 6 بنادق آلية، رشاشين، 300 بندقية خرطوش، 3 مسدسات عيار 9 مللي، أكثر من 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وأيضا تم ضبط 4.5 طن لجوهر الحشيش المخدر، 3.5 مليون قرص من المواد المخدرة، 54

وتمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، إذ تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات انفاق بشمال سيناء، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة، 6 بنادق آلية، رشاشين، 300 بندقية خرطوش، 3 مسدسات عيار 9 مللي، أكثر من 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، وأيضا تم ضبط 4.5 طن لجوهر الحشيش المخدر، 3.5 مليون قرص من المواد المخدرة، 54 طنا لنبات البانجو، 46 كيلو جراما من مادة الأفيون المخدر.



كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة، والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فدانا، و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانا، و2434 كيلو جراما من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوى على 7 مكابس لخام الحشيش.



كما تم ضبط 14 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و880 جهازا تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 71 طنا من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، و77 كيلو جراما من المشغولات الفضية، و228 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.



وفي سياق متصل، نجحت قوات حرس الحدود في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ4 آلاف و710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.



كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتي ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر.



