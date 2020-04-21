عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م

عصير الليمون - صورة أرشيفية

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".

ينصح بتناول عصير الليمون في فصل الصيف، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي تحمي الجسم من الفيروسات والأمراض والجراثيم، وينقي الدم من السموم، ويمنح البشرة النضارة المرجوة، كما يحافظ على قوة القلب، ونشاط الأوعية الدموية. كما أنه يتميز بفاعلية في التعزيز من الحالة المزاجية، ويخلصك من الاكتئاب، وغني