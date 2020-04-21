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عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
عصير الليمون - صورة أرشيفية
عصير الليمون - صورة أرشيفية
منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
ينصح بتناول عصير الليمون في فصل الصيف، لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي تحمي الجسم من الفيروسات والأمراض والجراثيم، وينقي الدم من السموم، ويمنح البشرة النضارة المرجوة، كما يحافظ على قوة القلب، ونشاط الأوعية الدموية. كما أنه يتميز بفاعلية في التعزيز من الحالة المزاجية، ويخلصك من الاكتئاب، وغني
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فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
أضرار-الخس

تناول السلطة بالخس..تساعد على النوم وتحمي من السرطان

هل يمكنك تخيل سلطتك المفضلة أو البرجر بدون أوراق لذيذة من الخس؟ يعتبر الخس أحد الخضراوات الهامة، التي يحتاجها الجسم، لأنه غني بالألياف الغذائية الهامة، التي تساعد على زيادة معدلات الشبع، وتعزز من عملية الهضم، وتحميك من الإمساك، ويمنح الجسم الكميات المرجوة من الماء، ومؤخرًا كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أنه يساعد في التعزيز من النوم، إضافة إلى كونه فعال في الحماية من السرطان، وذلك لأنه غني بمضدات الأكسدة "بيتا كاروتين"، نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
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قلة الأحضان تؤدي إلى الإصابة بمرض «حرمان الجلد»

بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أعلنت بعض الدول عن إجراءات وقائية هامة، تتمثل في غسل اليدين، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمعات والزحام، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، ولكن البقاء في المنزل لفترات طويلة، أثر على الصحة النفسية بشكل كبير، ويتمثل ذلك في الشعور بالتوتر والقلق، وعدم القدرة على التحدث مع الآخرين، وآخر ما كشفته الدراسات أن قلة التلامس والأحضان، تؤدي إلى الإصابة بمرض يسمى "حرمان الجلد"، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Refinery29".
فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
دراسة-جدوى-مصنع-إنتاج-القفازات-الجراحية

لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
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لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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