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هجوم على سيارة تنقل عينات لفحص كورونا في ميانمار ومقتل سائقها

تحرير:رويترز ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م
كورونا
كورونا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سائق سيارة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قتل بهجوم في ميانمار أثناء تنقله لأخذ عينات من مرضى لإجراء فحص فيروس كورونا. وأكد مكتب الأمم المتحدة في ميانمار في بيان على حسابه في "فيسبوك" وفاة السائق، بايي سونج وين ماونج، في بلدة مينبيا في ولاية راخين.
وأضاف البيان: "الزميل بمنظمة الصحة العالمية كان يقود سيارة تحمل علامة الأمم المتحدة من سيتوي إلى يانجون تنقل عينات لفحص مرض (كوفيد-19) دعمًا لوزارة الصحة والرياضة" في ميانمار. ولم يذكر المكتب الجهة التي نفذت الهجوم، ونفى كل من الجيش الحكومي و"جماعة جيش أراكان" المتمردة مسؤوليتهما عن الهجوم، وتبادلا
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وفيات كورونا في سويسرا تقترب من 1200 والإصابات تتجاوز 28 ألفا

قالت وكالة الصحة العامة السويسرية يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1187 من 1142 يوم الإثنين. وأضافت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 28063 من 27944 يوم الإثنين، بزيادة 119 حالة.
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الصين تعلق على تقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بتقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنها لا تعرف مصدر هذه الأخبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، في تصريح صحفي: "لفتنا الانتباه إلى التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، لكننا لا نعرف مصدرها". وأكد المتحدث أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان، مضيفا: "جمهورية الصين الشعبية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر".
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مكتب الإحصاء: وفيات كورونا في إنجلترا أعلى بنسبة 41% من البيانات الأولية

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن العدد الحقيقي للوفيات في إنجلترا وويلز بسبب فيروس كورونا المستجد حتى 10 أبريل أعلى بنسبة 41% من حصيلة الأرقام اليومية التي أعلنتها الحكومة. وقال المكتب الوطني للإحصاء، إنه سجل 13121 حالة وفاة حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 9288 حالة، وفقا للبيانات اليومية التي أعلنتها الحكومة عن الوفيات في المستشفيات.
رجب-طيب-اردوغان

نيويورك تايمز: تركيا تخفي كارثة أكبر بشأن تفشي كورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بتفشي الفيروس.
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الأوقاف تلغي أي بعثات حج لمساعدة متضرري كورونا

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، تعلن فيه عن إلغائها أي بعثات حج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار كورونا من الأسر الأولى بالرعاية التي تأثر عائلوها بالآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا عالميا، باعتبار ذلك أولوية مقدمة على حج النافلة أو حتى حج غير المستطيع والذي كان يؤدي الفريضة على نفقة الوزارة، ذلك أن الحج غير واجب على غير المستطيع ماليا وبدنيا، وأن توفير ما يحفظ قوام الحياة للناس مقدم على غيره من الأعمال.
قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
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إعادة المواطنين المصريين العالقين في دولة مالطا

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في مالطا، اليوم الإثنين، بتسيير رحلة طيران عارض لإعادة المواطنين المصريين العالقين من مالطا إلى أرض الوطن والمواطنين المالطيين من القاهرة إلى مالطا على طائرة تابعة للخطوط الجوية المالطية Air Malta، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الخارجية والأوروبية المالطية.
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
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