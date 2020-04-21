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الصين تعلق على تقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
كيم
كيم
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بتقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنها لا تعرف مصدر هذه الأخبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، في تصريح صحفي: "لفتنا الانتباه إلى التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، لكننا لا نعرف مصدرها". وأكد المتحدث أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان، مضيفا: "جمهورية الصين الشعبية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر".
وتأتي هذه التصريحات تعليقًا على تقارير إعلامية، ذكرت أن زعيم كوريا الشمالية في وضع صحي خطر بعد إجرائه عملية جراحية في القلب. وأفادت صحيفة "ديلي إن كيه"، وهي صحيفة على شبكة الإنترنت مقرها في كوريا الجنوبية وتغطيتها تركز على كوريا الشمالية، أن كيم أجرى "عملية جراحية في نظام القلب والأوعية الدموية في 12
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الصين: تسجيل 99 إصابة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تلقت تقارير عن 99 إصابة مؤكدة جديدة بينها 97 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82 ألفا و231 إصابة، وظلت الوفيات عند 3 آلاف و341 وفاة، فيما الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة هيلونججيانج، وتسجيل 49 حالة جديدة مشتبه بها جميعها وافدة من الخارج، وخرج شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليبلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و575 شخصا.
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كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

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