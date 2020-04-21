وزير المالية: كنا على حق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن احتفاءه بمساندة مجلس النواب، للحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا على أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021.

وقال معيط: "أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة"، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة.وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة

وقال معيط: "أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة"، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة.



وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة أبناءه، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تجاوز الأزمة الراهنة.



وذكر أن الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 جاءت تنفيذا للاستحقاقات الدستورية، ووفقا لتقديرات وافتراضات الأوضاع الاقتصادية، وأن الأزمة الراهنة تسبب في تغييرات وتعديلات في الموازنة العامة للدولة لحين استشراف الرؤية بعد أزمة فيروس كورونا.





