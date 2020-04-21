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وزير المالية: كنا على حق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن احتفاءه بمساندة مجلس النواب، للحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا على أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021.
وقال معيط: "أدركنا جميعا أننا كنا على حق حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعلنا نستطيع الصمود والسرعة في تحقيق التنمية الشاملة"، متعهدا بأنه سيعمل على تحقيق الحياة الكريمة والآمنة.وأشار إلى أن المواطن تحمل أعباء الإجراءات الاقتصادية الصعبة ثقة منه في القيادة السياسية ومن أجل مصلحته ومصلحة
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سامح-شكرى (2)

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
الحجر- الصحي (1)

عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
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مجلس-النواب

«تشريعية النواب» تناقش تعديل «الطوارئ» وسط إجراءات استثنائية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، صباح غدا السبت، اجتماعا، بمقر البرلمان، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ويوضح النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن التعديل يأتي نظرا لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان الطوارئ ينبغي أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور الضرورية التي كشف عنها الواقع المستجد الذي تتعرض له البلاد، لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يبدأ مناقشات تعديل قانون الطوارئ بسبب كورونا

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقديم موعد انعقاد الجلسات العامة ليصبح يوم الثلاثاء المقبل، بدلا من 29 أبريل الجاري، لمناقشة تعديلات جديدة على أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، في إطار المستجدات الأخيرة التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة أن القانون بصيغته الحالية، لا يتضمن التدابير اللازمة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، إذ يقتصر على إجازة إعلان الطوارئ حال تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للحظر فقط، كما أن كل التدابير المتخذة بخصوص إعلان حالة الطوارئ يشرط أن ترتبط بالمحافظة على الأمن والنظام العام فقط.
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

طلب إحاطة بسبب اختفاء 150 مليون جنيه من مصر المقاصة

تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة، موضحا أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق المحال بعد أزمة كورونا

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بدراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها في الساعة الخامسة مساءً مثل التوقيت الحالي، موضحا أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في الساعة العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.
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