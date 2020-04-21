«التعليم» تعلن مشروعات البحوث لطلاب التعليم الفندقي

تحرير:أمينة محمود ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني الفندقي بكافة شعبه، وبلغ إجمالي عدد هذه البحوث 73 بحثا تطبيقيا شملت جميع المهن والتخصصات في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج، ووجبات سريعة (20 بحثا)، الصف الثاني فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج (25 بحثا)، الصف الثالث فندقي بمدارس الـ5 سنوات (11 بحثا)، الصف الرابع فندقي بمدارس الـ5 سنوات، والمحول (17 بحثا).

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء

وأوضحت الوزارة، أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج متخصصة على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.



وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن الإرشادات والإجراءات التي سيتبعها طلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة http://moe.gov.eg، وكذلك على منتديات قطاع التعليم الفني من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com، ومن المقرر أن يتم إعلان البحوث التطبيقية لشعب وتخصصات التعليم الصناعي يوم الخميس 23 أبريل 2020.



