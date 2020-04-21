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«التعليم» تعلن مشروعات البحوث لطلاب التعليم الفندقي

تحرير:أمينة محمود ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٦ م
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن مشروعات البحوث التطبيقية لسنوات النقل بالتعليم الفني الفندقي بكافة شعبه، وبلغ إجمالي عدد هذه البحوث 73 بحثا تطبيقيا شملت جميع المهن والتخصصات في الصفوف الدراسية التالية: الصف الأول فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج، ووجبات سريعة (20 بحثا)، الصف الثاني فندقي، ومهني، ومحول، ومزدوج (25 بحثا)، الصف الثالث فندقي بمدارس الـ5 سنوات (11 بحثا)، الصف الرابع فندقي بمدارس الـ5 سنوات، والمحول (17 بحثا).
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفني بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء
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طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيًا

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وزير التعليم يحدد مصير طلاب المدارس الدولية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، في رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، عن عدد من القرارات الخاصة بحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020 - 2019، بعد تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنه تقرر بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي، بالنسبة للمواد القومية يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية.
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طلاب أولى ثانوي سعداء بسهولة امتحان الأحياء

أدى قرابة 600 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الأحياء التجريبى من منازلهم على التابلت بعد قرار وقف الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث استقبلت منصة الامتحان الإلكترونية" assessment"، آلاف الطلاب من الثامنة صباحا طبقا لتوزيع الطلاب إلى مجموعات حسب المحافظات، وفي بداية اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا أدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهي: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.
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وزير التعليم يكشف تفاصيل المشروع البحثي لطلاب الابتدائي والإعدادي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروع البحثي الذي سيعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية. وأوضح شوقي، عدة نقاط مهمة من خلال فيديو مصوؤ، أبرزها أن الطالب سيكون مطالب بإعداد مشروع بحثي واحد فقط (متعدد التخصصات) في كل سنة دراسية للانتقال إلى السنة التالية، ويستطيع الطالب أن يقوم بعمل المشروع بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة (بحد أقصى 5 طلاب)، وذلك خلال الفترة من 9 أبريل حتى 15 مايو 2020.
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