وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار معيط، خلال إلقاءه البيان المالي بشأن الموازنة العام للدولة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو إيجابي في ظل أزمة كورونا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على

وأشار معيط، خلال إلقاءه البيان المالي بشأن الموازنة العام للدولة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق معدل نمو إيجابي في ظل أزمة كورونا الحالية، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه المؤسسات المالية الدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز الأزمة، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة.



وأشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته للقطاعات المتصررة من كورونا، والعمل على حماية العامل المصري وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وحكومة وشعبا، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للتوازن ما بين زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل للشباب وذلك ما سيتحقق فور تحسن الأوضاع العالمية.



وتابع: "هذا التوازن سيضمن تأمين مستنقبل بلدنا السياسي والاقتصادي"، موضحا أن مشروع الموازنة راعى تحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المخصصات للانفاق على البرامج والأنشطة لتحسين الخدمات، والتوسع في تمويل برامج الحماية والاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، واستمرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنظومة التعليمية.



