معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.

وتابع معيط: "حققت الموازنة فائض بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وأيضا انخفضت نسبة الدين في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة 23% زيادة استثمارات، كما شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الانفاق على تطوير البنية التحتية،

وتابع معيط: "حققت الموازنة فائض بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وأيضا انخفضت نسبة الدين في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة 23% زيادة استثمارات، كما شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الانفاق على تطوير البنية التحتية، وتخصيص 121 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال تلك الفترة".







