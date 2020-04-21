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معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
وتابع معيط: "حققت الموازنة فائض بنحو 40.4 مليار جنيه، بينما كان في العام الماضي 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وأيضا انخفضت نسبة الدين في تلك الفترة المشار اليها، وكذلك حدث زيادة في الاستثمارات بنسبة 23% زيادة استثمارات، كما شهدت زيادة في مخصصات التعليم والصحة، وزيادة في الانفاق على تطوير البنية التحتية،
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سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
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معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
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عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.
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وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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وزير المالية: كنا على حق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن احتفاءه بمساندة مجلس النواب، للحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا على أنه بفضل حالة التلاحم الشعبي سنعبر هذه الأزمة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021.
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طلب إحاطة بسبب اختفاء 150 مليون جنيه من مصر المقاصة

تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة، موضحا أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
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نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
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