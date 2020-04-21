عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

تحرير:محمد مجلي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٣ م

كورونا

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.

وأضافت مديرة المستشفى، فى تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل جميع الحالات على مستشفى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بعد اقترابهم من الشفاء، موضحة أنه من المقرر أن يستكمل المرضى فترة العلاج والنقاهة بأبوقير قبل السماح بخروجهم وعودتهم إلى منازلهم مرة أخرى. وأكدت، أن قرار خروج الحالات بسبب عدم حاجتهم