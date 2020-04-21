معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

تحرير:أحمد جاد ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وقال معيط: "نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين".وذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمن للمواطن مستقبل أفضل، وأن المواطن تحمل أعباء