سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي.فيما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأخرى، بما