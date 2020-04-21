سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

سامح شكري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك لبحث مسار التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مصر وفرنسا.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسبل تنسيق الجهود المُشتركة في هذا الصدد على المستويين الثنائي والدولي.فيما بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات الأخرى، بما
اقرأ المزيد
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: برنامج الإصلاح جعل اقتصادنا قادر على مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناقشة الموازنة العامة للدولة 2020 - 2021 تأتي في ظل ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الوزير الازمة تؤثر على حياة المواطنين موجها التحية للبرلمان نظرا لدعمهم الحكومة في تلك الازمة العالمية التي نواجهها، جاء ذلك خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
الحجر- الصحي (1)

عزل العجمي: نقل 142 مصابًا بكورونا للمدينة الشبابية

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والذي تم تخصيصه كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء، عن توزيع نقل نحو 142 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأبوقير، شرق المحافظة. وقالت الدكتور ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي، إنه تم نقل 142 حالة من المصابين للمدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذوي الحالات الأقل خطورة من مثيلاتها.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 5.6% نمو في موازنة العام الجاري

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري في الفترة من يونيو 2019 حتى مارس 2020 حققت ارتفاع في معدل النمو نسبته 5.6%، وهو ما يعد مؤشر جيد، وكذلك شهدت تلك الفترة انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8%، مضيفا أن المؤشرات في هذه الفترة تؤكد استمرار تحسن الأداء المالي وانخفاض العجز المالي، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضي، جاء ذلك خلال استعراضه للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء.
محمد-معيط (2)

وزير المالية: مشروع الموازنة يحقق العدالة الاجتماعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 40 مليار دولار، في مارس الماضي، وهو رصيد كافي لتأمين احتياجات البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الدولية أشادت بتحسن الاقتصاد المصري بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

20265 حالة وفاة حصيلة ضحايا كورونا في فرنسا

أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، اليوم الإثنين، عن تجاوز بلاده سقف الـ20 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ كشف المسؤول الصحي، أن 12513 شخصا توفوا في المستشفيات و7752 آخرون توفوا في مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 20265 حالة، مشيرًا أن هذه الحصيلة تزيد عن نتيجة يوم الأحد بـ 547 حالة، مؤكدًا بقاء التوجه نحو تراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، والذي يقدر بـ 30584، مقابل 30610 يوم الأحد.
كورونا والحجر الصحي (8)

541 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 541 وفاة جديدة في مستشفيات البلاد جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع الحصيلة السابقة، إذ ذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي، أن حصيلة المرضى المتوفين في مستشفيات البلاد ارتفعت بواقع 541 حالة وبلغت 7632 حالة بعد أن كانت 7091 حالة أمس الثلاثاء. ويشير هذا الرقم وفق موقع روسيا اليوم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس في المستشفيات الفرنسية، حيث بلغ هذا المعدل يوم الإثنين 605 حالات ويوم الثلاثاء 597 وفاة.
كورونا

«خلال 24 ساعة».. 1427 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة، إذ أكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا «سيطول»، لافتًا أنه «من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية»، قائلا: «أعرف جيدا أن هذا الحجر صعب على الفرنسيين لكن هذا أمر لا بد من القيام به»، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من صائب عريقات

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء، اتصالا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، حيث تناولا التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وكيفية العمل والتعاون بين السلطات المصرية والفلسطينية لمواجهة هذه الجائحة في المرحلة المقبلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]