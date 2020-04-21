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الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
أمين الأمم المتحدة
أمين الأمم المتحدة
أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.
وأشار بيان للأمم المتحدة للبيئة، إلى أن الاحتفال بيوم الأرض فى يوم 22 أبريل، يأتى فى حين أن الفيروس التاجى (كوفيد 19) ينتشر فى جميع أنحاء العالم ويهيمن على عناوين الأخبار والأفكار والاهتمام، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المناخ ظلت ملحة بصورة أكثر من أى وقت مضى.ونصحت الأمم المتحدة للبيئة
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اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر

الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.
دونالد ترامب

ترامب: الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحكومة الأمريكية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، «أنه سيواصل الضغط على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط». وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة، وفقًا لسبوتنيك".
كورونا

كورونا يتراجع في نيويورك.. 1384 إصابة و478 وفاة

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو اليوم الاثنين، تسجيل 478 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية. وأكد كومو، أنه يالرغم من التراجع المستمر للمعدل اليومي في أعداد الوفيات، إلى أن هناك تخوفات من خطر حدوث ارتفاع حاد للإصابات مستقبلا. كما شهدت نيويورك تراجعا في معدل الإصابات أيضا، حيث سجلت 1384 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأكد كومو أن الولاية لم تصل إلى مرحلة الذروة، وان الوضع يسير على نفس المستوى الذي كان عليه في أواخر مارس، عندما بدأ الارتفاع.
الشرطة-الأمريكية (2)

مئات المتظاهرين بأمريكا يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي، وطالب المتظاهرون، حاكم الولاية جاريد بولس، بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان. وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضا" و"أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلا من الاشتراكية". ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
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اليوم-العالمي-للقضاء-على-الفقر

الأمم المتحدة: الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب تفشي كورونا

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لمرض كوفيد-19.
الامم المتحدة

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
كورونا والحجر الصحي (3)

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتراجع في أوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي انتشر مؤخرا في عدد من دول العالم وأدى إلى إصابات ووفات الكثير من المواطنين، يتراجع بصورة كبيرة في قارة أوروبا، موضحة في مؤتمر صحفي لها نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية مساء اليوم، أن دول أوروبية عدة تشهد تراجعا كبيرا في الإصابات، متابعة: «تراجع الإصابات وقلة الحاجة للعناية الفائقة مؤشرات جيدة جدًا»، مضيفة: «لا بد من الحذر ومواصلة الصرامة في تطبيق التباعد الاجتماعي».
رانيا- المشاط

وزيرة التعاون: استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
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