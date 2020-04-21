الأمم المتحدة: 75% من الأمراض التي تصيب البشر تأتي من الحيوانات

٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

أمين الأمم المتحدة

أفادت الأمم المتحدة للبيئة، أن 75% من الأمراض الجديدة التى تصيب البشر كل 4 أشهر تأتى من الحيوانات، وأشار آخر تقرير للمنظمة، أنه من العوامل التى يمكن أن تزيد احتمال انتقال الأمراض المعدية (مثل فيروس كورونا) من الحيوانات إلى البشر تغير المناخ والتغيرات التى من صنع الإنسان على الطبيعة، والجرائم التى تعطل التنوع البيولوجى مثل إزالة الغابات، وتغير استخدام الأراضى، وتكثيف الإنتاج الزراعى والحيوانى، والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

وأشار بيان للأمم المتحدة للبيئة، إلى أن الاحتفال بيوم الأرض فى يوم 22 أبريل، يأتى فى حين أن الفيروس التاجى (كوفيد 19) ينتشر فى جميع أنحاء العالم ويهيمن على عناوين الأخبار والأفكار والاهتمام، فإن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المناخ ظلت ملحة بصورة أكثر من أى وقت مضى.ونصحت الأمم المتحدة للبيئة