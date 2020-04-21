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2 مليون وجبة تتبرع بها بيبسيكو للعمالة غير المنتظمة

محمد شلباية: القطاع الخاص هو الداعم الرئيسي وقت الأزمات والحملة جزء من مبادراتنا لخدمة المجتمع.. محسن سرحان: المصريون ضربوا أروع الأمثال للعالم في التكافل والتكاتف
تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م
بيبسيكو تتبرع بـ2 مليون وجبة للعمالة غير المنتظمة
بيبسيكو تتبرع بـ2 مليون وجبة للعمالة غير المنتظمة
أعلنت مجموعة بيبسيكو مصر، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات عن إطلاق حملة "لمة الخير هتفطر ملايين" برعاية "بيبسي" و"شيبسي" بدعم من مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف التبرع بمليون دولار لتقديم مليوني وجبة سيتم توزيعها على الأسر من العمالة اليومية الذين تأثروا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، جاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي بث مباشر بالفيديو اليوم الثلاثاء.
وقالت بيبسيكو إن هذه المبادرة تأتي كجزء من حملتها العالمية ومؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية على مستوى العالم باسم Million Meals لدعم المجتمعات بالوجبات وإعطاء الأمل، وتستهدف مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية من خلال هذه الحملة ضخ استثمارات تبلغ 45 مليون دولار لمواجهة الأزمة الشرسة التي يمر بها العالم
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
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عمالة مصرية في الكويت

حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (16)

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: ندعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه سنويا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة الخبز المدعم والتي تتحمله الدولة سنويا تصل لنحو 53.5 مليار جنيه سنويا ، فيما تبلغ فاتورة دعم السلع التموينية نحو 37.5 مليار جنيه. أشار خلال لقائه عبر قناة صدي البلد، إلي أن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى تم إثارته على مدار سنوات ماضية، وعندما ننظر سنجد إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة مع توفير السلع المطلوبة، وتابع الدكتور علي المصيلحي أن هناك 70 مليون مواطن يستفيد من منظومة الخبز المدعم،
خالد-عبد-العال-محافظ-القاهرة

توزيع 2500 كرتونة تموينية على العمالة غير المنتظمة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن إحدى جمعيات المجتمع المدني قامت اليوم الثلاثاء، بتوزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات وأسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف محافظ القاهرة أن الكراتين التى تم توزيعها اليوم تمثل الدفعة الأولى من 8 آلاف كرتونة ستقدمها جمعية رسالة لتوزيعها في مناطق أهالينا والمحروسة بالسلام وروضة السيدة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسكان تلك المناطق قبل حلول شهر رمضان المعظم.
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