2 مليون وجبة تتبرع بها بيبسيكو للعمالة غير المنتظمة

محمد شلباية: القطاع الخاص هو الداعم الرئيسي وقت الأزمات والحملة جزء من مبادراتنا لخدمة المجتمع.. محسن سرحان: المصريون ضربوا أروع الأمثال للعالم في التكافل والتكاتف

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٠ م

بيبسيكو تتبرع بـ2 مليون وجبة للعمالة غير المنتظمة

أعلنت مجموعة بيبسيكو مصر، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات عن إطلاق حملة "لمة الخير هتفطر ملايين" برعاية "بيبسي" و"شيبسي" بدعم من مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع بنك الطعام المصري بهدف التبرع بمليون دولار لتقديم مليوني وجبة سيتم توزيعها على الأسر من العمالة اليومية الذين تأثروا بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، جاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي بث مباشر بالفيديو اليوم الثلاثاء.

وقالت بيبسيكو إن هذه المبادرة تأتي كجزء من حملتها العالمية ومؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية على مستوى العالم باسم Million Meals لدعم المجتمعات بالوجبات وإعطاء الأمل، وتستهدف مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية من خلال هذه الحملة ضخ استثمارات تبلغ 45 مليون دولار لمواجهة الأزمة الشرسة التي يمر بها العالم

وقالت بيبسيكو إن هذه المبادرة تأتي كجزء من حملتها العالمية ومؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية على مستوى العالم باسم Million Meals لدعم المجتمعات بالوجبات وإعطاء الأمل، وتستهدف مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية من خلال هذه الحملة ضخ استثمارات تبلغ 45 مليون دولار لمواجهة الأزمة الشرسة التي يمر بها العالم والتبعات الاقتصادية التي أثرت على العديد من القطاعات والأفراد، متمثلة في تقديم أدوات وقائية للعاملين في المجال الصحي، واختبارات الكشف عن الوباء، هذا بالإضافة إلى تقديم 50 مليون وجبة من خلال شركائنا حول العالم.



وقال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر: "على مدار تاريخنا في بيبسيكو العالمية، ونؤمن أن القطاع الخاص هو الداعم الرئيسي في وقت الأزمات، لذلك حرصنا على التحرك السريع حتى نكون جزءًا من الحل، وأطلقنا حملة لمة الخير هتفطر ملايين والتي نقوم بتنفيذها بدعم من مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية في مصر وبالتعاون مع بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك لتقديم 2 مليون وجبة للعمالة اليومية".



وأضاف: "تأتي هذه المبادرة استكمالا لجهود بيبسيكو مصر خلال هذه الأزمة، حيث بدأنا بدعم العمالة اليومية ضمن مبادرة تحدي الخير لبنك الطعام المصري، بالإضافة الى العمل على للعديد من المبادرات الأخرى لتحقيق هدف واحد هو تجاوز الأزمة ودعم الاقتصاد المصري".



وتهدف حملة لمة الخير هتفطر ملايين والتي تأتي برعاية منتجي "بيبسي" و"شيبسي" لدعم العمالة اليومية وأسرهم بعد تأثرهم بالظروف التي نمر بها، كما تتضمن دعوة إلى الشعب المصري للمشاركة والتبرع من خلال موقع بنك الطعام المصري أملاً في زيادة الدعم المقدم للعمالة اليومية خلال شهر الخير، بالإضافة إلى مشاركة فريق عمل شركة بيبسيكو بالجهود الذاتية من خلال التبرع المادي، حيث ستقوم مؤسسة بيبسيكو للتنمية المجتمعية بمضاعفة قيمة التبرعات المقدمة من موظفي مجموعة بيبسيكو مصر، وستقوم المؤسسة بالتبرع بإجمالي المبلغ لبنك الطعام المصري وتقديم عدد أكبر من الوجبات.



ومن جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري "ضرب المصريون أروع مثل لكل شعوب العالم بتكافلهم وتكاتفهم، مما مكننا من القيام بدورنا في أن نكون حلقة الوصل بين من أنعم الله عليهم بفائض ومن أنعم الله عليهم بحق، وبدأنا بمبادرة دعم العمالة اليومية مسئولية والتي استهدفت عند إطلاق المرحلة الأولى منها نصف مليون أسرة، ولكننا استطعنا بفضل الله وبتكاتف المصريين أن نطلق المرحلة الثانية التي تستهدف مليون أسرة أخرى، وها نحن اليوم بمساعدة شركائنا في بيبسي وشيبسي نطلق حملة لمة الخير هتفطر ملايين والتي تستهدف توزيع مليوني وجبة على أسر العمالة اليومية".



خلال فترة الأزمة الحالية عملت بيبسيكو بجهد على جميع المستويات لدعم الشعب المصري من خلال العديد من المبادرات مع بنك الطعام المصري بالإضافة إلى التوسع في البرنامج التعليمي الغذائي "طموح" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، حيث عملت على رفع مستوى الوعي عن النظافة الشخصية وتوفير الوسائل التي تدعم ذلك من خلال إضافة مواد خاصة بالنظافة وإرشادات عن الأساليب السليمة للحفاظ على النظافة الشخصية، وزيادة توزيع المؤن الغذائية الشهرية للأسر الأكثر استحقاقًا في محافظات المنيا، الجيزة، أسيوط.





