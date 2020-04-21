انهيار النفط يهبط بالبورصة المصرية 2.8% بختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

البورصة

اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 2.75 % ليغلق عند مستوى 9875 نقطة، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية والعربية على غرار انهيار أسعار النفط بضغط تداعيات تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، بالإضافة لترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 444 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 546.071 مليار جنيه، خاسرًا 6.6 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.



