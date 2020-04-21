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انهيار النفط يهبط بالبورصة المصرية 2.8% بختام تعاملات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م
البورصة
البورصة
اختتم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على تراجع بنسبة 2.75 % ليغلق عند مستوى 9875 نقطة، بالتزامن مع التراجعات الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية والعربية على غرار انهيار أسعار النفط بضغط تداعيات تفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، بالإضافة لترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة بالبورصة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 444 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29 الف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 546.071  مليار جنيه، خاسرًا 6.6 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو اقتصادي متوقع لعام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط-03

التخطيط: 740 مليار جنيه استثمارات كلية خلال عام 2020-2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه وفقاً لتقديرات الخِطة، تبلغ الاستثمارات الكُليّة 740 مليار جنيه مُقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة في العام الحالي 19/2020، وهي أقل من الاستثمارات الـمحققة في عام 18/2019، والتي ناهزت 970 مليار جنيه، ولتعويض احتمالات تباطؤ الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، روعي تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة والتي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة 80? من الاستثمارات الكلية.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 357 قرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة، مشيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 محافظة، فضلاً عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليار جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

وزيرة التخطيط: سيناريوهان لانتهاء أزمة كورونا في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يجب تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين؛ يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي التوقيتات المناسبة، مشيرة إلى أنه وفقًا للسيناريو الأول- وهو السيناريو المرجح- تنتهى الأزمة مع نهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020).
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